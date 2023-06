Maroon 5 conquista Madrid ocho años después de su última vez en la capital

Ocho años después de pisar un escenario de Madrid por última vez, este jueves 15 de junio Maroon 5 llevó de nuevo su música a la capital. La espera ha sido larga, pero el grupo estadounidense demostró que había merecido la pena, con un show pensado para superar las expectativas de los más exigentes.

El grupo liderado por Adam Levine conquistó Madrid con un Wizink Center lleno hasta la bandera. 15.000 personas se dejaron la voz en el segundo concierto de la nueva gira de la banda, que este viernes hará una segunda para en España con un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Derrochando energía de principio a fin, Adam Levine se metió al público en el bolsillo. «¿Qué pasa, Madrid? ¡Ha pasado mucho tiempo!», exclamó el carismático artista al inicio del concierto, en el que demostró una gran complicidad con el público, recorriéndose el escenario de esquina a esquina durante todo el show, involucrando al público en cada una de las canciones.

¡Así ha recibido Madrid a @maroon5! El #WiZinkCenter a tope para divertirse con esta mítica banda que sigue de gira europea 🎶 pic.twitter.com/n7EBzErt7O — WiZink Center (@WiZinkCenter) June 15, 2023

Llama la atención que los integrantes de Maroon 5 van todos a una. Al contrario que en otras bandas, donde en ocasiones los egos han podido con la unión inicial, y han terminado por dinamitar la relación profesional (y personal) de los integrantes, el grupo estadounidense derrochó una complicidad sobre el escenario después de más de 20 años juntos que asombra.

Todos tienen su momento de protagonismo en un show que está pensado para que los fans se dejen la voz de principio a fin, pues el repertorio está escogido la milímetro para no dejarse fuera ni uno de sus mayores éxitos. Canciones que forman parte de la historia de la música como This Love o She Will Be Loved, ni tampoco su más reciente sencillo, Middle Ground.

Tampoco faltaron versiones en acústico de canciones como I Won’t Go Home Without You, los bailes y la energía arrolladora de Adam Levine en Moves like Jagger, Animals o Maps; ni su derroche de capacidad vocal en temas como Payphone, Memories o Love Somebody.

Girls Like You y Sugar fueron el broche de oro para una noche única, con la que pusieron fin a casi una década sin pisar un escenario de nuestro país. Un concierto que tras el pistoletazo de salida en Lisboa, ha sido la segunda toma de contacto de la banda estadounidense con sus fans europeos, con quienes tenían una deuda pendiente, y han llegado dispuestos a saldarla por todo lo alto.