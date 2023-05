Maroon 5 regresa a la música con el lanzamiento de ‘Middle Ground’

Maroon 5 está de vuelta. El grupo estadounidense liderado por Adam Levine, a punto de embarcarse en su nueva gira, regresa este viernes a la primera plana musical con un nuevo single, bajo el título de Middle Ground. Una balada que ya ha conquistado las plataformas digitales.

El pasado jueves, los integrantes de Maroon 5 anunciaron que su regreso a la música se haría realidad con el lanzamiento de Middle Ground, su nuevo single. Se trata además del primer lanzamiento de la banda desde el año 2021, cuando lanzaron su último disco, Jordi.

El grupo estadounidense celebrará este lanzamiento con una actuación el próximo 23 de mayo en la final de The Voice, el programa de la televisión estadounidense del que Adam Levine fue coach desde el año 2011 hasta el 2019. Además, ese mismo día lanzarán el videoclip de su nuevo single, dirigido por David Dobkin.

“Necesito más que a mí mismo, necesito luz, necesito vida, necesito lo que nunca sentí. Si golpea el suelo, caeré de rodillas, ¿escucharías el sonido?», se escucha Adam Levine en el adelanto de Middle Ground compartido en redes hace unos días, acompañado de una guitarra y una pandereta.

Tras su lanzamiento, el sonido de Middle Ground recuerda a las canciones incluidas en el exitoso álbum de 2002, Songs About Jane, en el que se encontraban canciones como She will be loved. Una canción con la que la banda liderada por Adam Levine vuelve a sus orígenes, conquistando de nuevo a sus fans.

Este nuevo single llega en un gran momento para la banda, que tras su residencia en Las Vegas, se embarcarán en una nueva gira, con la que regresarán a España después de muchos años sin tocar aquí. Una gira muy esperada que ya cuenta con la mayoría de fechas bajo el cartel de sold out.