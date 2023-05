Maroon 5 anuncia la fecha de lanzamiento de su esperado nuevo single

Maroon 5 está de vuelta. El grupo estadounidense liderado por Adam Levine, a punto de embarcarse en su nueva gira, ya tiene preparado su nuevo single, y verá la luz antes de lo que sus fans se esperaban, tal y como ellos mismos han anunciado a través de sus redes sociales.

El pasado jueves, los integrantes de Maroon 5 anunciaron que su regreso a la música se hará realidad con Middle Ground, su nuevo sencillo. Esta canción será el primer lanzamiento de la banda desde el año 2021, y llegará este viernes 19 de mayo.

El grupo celebrará este lanzamiento con una actuación especial cuatro días después, en directo en The Voice, el programa de la televisión estadounidense del que Adam Levine fue coach desde el año 2011 hasta el 2019. Un lanzamiento para el que sus fans ya han comenzado la cuenta atrás y que se presenta como una vuelta al sonido de los orígenes de la banda.

Tras el adelanto de su nuevo single compartido en redes sociales, los fans de Maroon 5 han llegado a la conclusión de que el sonido recuerda a las canciones incluidas en el exitoso álbum de 2002, Songs About Jane, en el que se encontraban canciones como She will be loved.

“Necesito más que a mí mismo, necesito luz, necesito vida, necesito lo que nunca sentí. Si golpea el suelo, caeré de rodillas, ¿escucharías el sonido?», canta Adam Levine en el adelanto de Middle Ground compartido en redes, acompañado de una guitarra española y una pandereta.

Por otro lado, será el 23 de mayo cuando los integrantes de Maroon 5 se suban al escenario de The Voice, mismo día que la nueva temporada del programa llegará a su final, para interpretar por primera vez su nuevo single en directo. Además, ese mismo día la banda lanzará el videoclip de Middle Ground, confirmando así su regreso a la música por todo lo alto.