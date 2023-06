María Patiño se muestra contundente con Makoke: «Si lo hago público, es un delito»

El pasado jueves, en el nuevo programa de Sálvame, fuimos testigos de un momento realmente tenso. Y es que María Patiño no dudó un solo segundo en responder a Makoke, avivando aún más esa guerra que actualmente existe entre las dos. Todo comenzó hace unos días, cuando María Patiño pidió a Makoke que dejara que Kiko Matamoros fuese feliz y que, si no lo hacía, contaría algo que dejaría a todos en shock.

Esto provocó que la aludida asegurase no saber a qué se refería. Mientras la periodista le tendió la mano para enterrar el hacha de guerra, en unas nuevas declaraciones, Makoke le insistió en que contase lo que quisiera. Motivo más que suficiente para que la presentadora de Sálvame decidiera dar un paso más allá.

Lo hizo con una confesión que, como era de esperar, dejó tanto a colaboradores como a espectadores completamente sin palabras. “Si hubiésemos desvelado las bombas que tú tiras, no estarías pendiente de una resolución por parte de la Agencia Tributaria, estarías pagando de por vida una demanda por imputar un delito gravísimo”, aseguró.

Kiko Matamoros, tras la entrevista de Makoke: “Contra la provocación, silencio”#yoveosálvame

https://t.co/cQJxRE6N2X — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 31, 2023

En un primer instante, María Patiño reconoció que Makoke siempre se escuda en que habla para defenderse de los ataques, pero no tardó en recordarle que “no siempre fue así”. Ahora que la exmujer de Kiko Matamoros celebra que su hijo se haya reencontrado con su padre, la presentadora no comprende por qué no celebra otra cosa, “algo más”.

“Haces hincapié en la importancia de que para un hijo es que sus padres se lleven bien, no entiendo por qué no celebras nada más”, empezó diciendo la periodista. Acto seguido, recordó algo que Makoke le contó sobre el hijo de su exmarido: “Me conteste algo de Diego Matamoros que, de haberlo hecho público, estabas imputando un delito”.

Lejos de que todo quede ahí, la presentadora de Sálvame fue más allá: “Me di cuenta de que iba a hacer daño a Diego y a tu hija Ana, y di un paso atrás”. Y precisamente por la hija de Makoke y Kiko Matamoros, María ha optado por seguir en silencio. Eso sí, quiso hacerle una advertencia: “Este programa termina, pero yo no voy a acabar y los que estamos aquí tampoco”.