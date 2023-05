María Patiño, contundente con Makoke por calificar de “monstruo” a Kiko Matamoros

Este jueves en el plató de Sálvame, María Patiño se dirigía de nuevo Makoke mirando a cámara, después de haber pedido a la colaboradora hace unos días que deje a su ex marido ser feliz. Unas palabras tras las cuales, ella le respondía desde el plató de Fiesta.

«No tengo nada que esconder, no entiendo nada y menos la empatía que tienes como mujer. No os tengo miedo, haced lo que querías, tengo la conciencia muy limpia», decía Makoke. Este jueves, María Patiño no dudó en responder a sus palabras.

«Me alegro de que no nos tengas miedo porque en el pasado sí decías que tenías miedo a Kiko», decía la presentadora mirando a cámara, además, le reprochaba que se creciera «ante una aparente debilidad que es la que tenemos ahora», haciendo referencia al final de Sálvame.

María Patiño acusa a Makoke de utilizar a alguien como testigo de sus palabras contra Kiko Matamoros: “Ponías a alguien de testigo y sabes de quién estoy hablando”#yoveosálvame https://t.co/9uEL1XQBpy — Telecinco (@telecincoes) May 25, 2023

«No me hables de feminismo ni me utilices el género mujer porque yo no me congracio con nadie que me hace daño por interés económico, tú sí», sentenciaba María Patiño, y le recordaba que «yo soy la misma que te defendió a muerte porque Kiko no fue sincero cuando contó los motivos de la separación».

Fue María también la que no tuvo miedo de contar que Kiko tenía «una doble vida», y la que contó cómo la propia Makoke le descubrió. De esta forma, la colaboradora y presentadora de Sálvame afirmaba que ella nunca había tenido miedo de contar la verdad.

Por otro lado, según María, Makoke intentaba en privado “poner a Kiko Matamoros como un monstruo” mientras lo desmentía en público: “Ponías a alguien de testigo y eso no se hace, no por ser mujer, sino por ser un ser humano. Y sabes de quién estoy hablando”, añadió la presentadora mirando a cámara.