‘Viernes Deluxe’: María Patiño, contundente con Ginés Corregüela tras este comentario

Después de su turbulento paso por Supervivientes 2023, Ginés Corregüela ya está de vuelta. El ex concursante del reality de Telecinco acudió al plató de Viernes Deluxe para afrontar su difícil situación familiar que se ha encontrado al volver a España y responder a todas las preguntas de los colaboradores.

El «rey de los bocadillos» comenzó su entrevista en Viernes Deluxe explicando la situación actual con su ex mujer, explicando que conoció a Yaiza, con la que le fue infiel a su ex mujer, en Melilla. «A partir de ahí hablamos día y noche», explicó sobre los inicios de su polémica relación.

Al comienzo de la entrevista, María Patiño quiso saber si Ginés estaba enamorado de Yaiza. «A tope», respondió el ex concursante de Supervivientes 2023, una respuesta que ni la presentadora ni los colaboradores creyeron que fuera real.

Ginés: «Nunca le ha faltado el respeto a mi mujer»

María Patiño: «Ponerle los cuernos es faltarle el respeto» #ginesdeluxe — Deluxe (@DeluxeSabado) May 19, 2023

María Patiño también le preguntó sobre el motivo por el que no quiso separarse de su mujer, a pesar de su romance secreto con Yaiza, sin embargo el concursante no quiso contestar a las preguntas. Además, se defendió de todas las críticas que ha recibido desde su vuelta a España.

«Nunca he dicho nada malo de mi familia ni le he faltado el respeto a mi mujer», afirmó el ex concursante de Supervivientes 2023. «Solo le has puesto los cuernos a tu mujer», dijo de manera sarcástica la presentadora de Viernes Deluxe.

«No le he faltado el respeto nunca», continuó Ginés. «Poner los cuernos es faltar el respeto», respondió María Patiño, llevándose el aplauso del plató del programa. Además, el concursante hizo hincapié en que nunca le había puesto la mano encima, algo que hizo menos gracia a la presentadora. «Gracias, Ginés, por no maltratar a tu mujer. Muchas gracias», sentenció.