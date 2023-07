Margot Robbie confiesa cuál fue su única condición para hacer ‘Barbie’

Ha sido una larga espera pero, finalmente, estamos a tan solo dos semanas del estreno mundial de una de las películas más esperadas del año, Barbie. El largometraje dirigido por Greta Gerwig ha causado una gran expectación entre el público desde que se lanzó al mundo su primer tráiler, y no es para menos. Con estrellas como Margot Robbie y Ryan Gosling en el papel de Barbie y Ken, las ganas de ver el resultado de este proyecto son máximas.

Tras ponerse bajo la piel de Harley Quinn, el gran clásico de Margot Robbie, la actriz se ha subido a los tacones de la muñeca más famosa de Mattel. Un sueño para muchos, pero que la australiana de 33 años ha logrado hacer realidad y vivir en primera persona. Pero, antes de decir sí a la propuesta, la artista tuvo varias condiciones.

Hacer todos y cada uno de los planos de la película fue uno de sus requisitos, pues, tal y como explicó a la revista Time, no es partidaria de ver como «otra persona interpreta mis manos o mis pies en un plano insertado». Además, cabe señalar que no solo es la actriz protagonista de la película, también ejerce de productora de la mano de su propia compañía, LuckyChap Entertainment.

El lanzamiento de Barbie ha sido denominado por la directora como «un maldito milagro». Pues, al igual que Robbie, no estaban muy convencidas de que fuera a funcionar. El motivo de ello se debe a que Mattel pensó en ella, desde el principio, para interpretar el personaje. Pero, la actriz se negó a ser la única de la historia y reclamó una mayor diversidad en el elenco.

«Si [Mattel] no hubiera hecho ese cambio para tener una multiplicidad de Barbies, no creo que hubiera querido hacer una película de Barbie», confesó. Por su parte, Issa Rae, una de las actrices que se ponen en la piel de la muñeca, aplaudió el hecho de que el proyecto no representase solamente a un único ideal.

«Barbie Land es perfecta, ¿verdad? Representa la perfección. Entonces, si la perfección es solo un montón de Barbies blancas, no sé si alguien puede estar de acuerdo con eso», admitió la actriz. Una serie de detalles que ayudaron a forjar lo que promete en convertirse en una de las películas más vistas de este 2023.