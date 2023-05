Dua Lipa: el mensaje por el que aceptó la propuesta de formar parte de ‘Barbie’

El pasado viernes la artista británica Dua Lipa lanzaba la canción Dance The Night, el tema principal de la banda sonora de la película Barbie, que verá la luz el próximo 21 de julio, siendo uno de los estrenos cinematográficos más esperados de este año.

La artista se mostró muy feliz de interpretar la canción principal de la banda sonora de la película, que llegó acompañada de un videoclip muy especial, que no tardó en alcanzar los primeros puestos de las tendencias de Youtube, con más de 13 millones de reproducciones en cinco días.

Ahora, el productor Mark Ronson ha explicado cómo consiguió la participación de Dua Lipa en la banda sonora de Barbie. “Todo empezó con un mensaje privado… Estoy muy encantado de que nuestra canción de esta increíble película vea la luz hoy”, explicaba a través de una publicación en sus redes sociales.

En la publicación se puede leer el mensaje que dio inició todo. Un mensaje que el productor envió a la artista británica el pasado 31 de marzo de 2022, y en él que se puede leer: “¡Hola! Estoy haciendo las canciones para la película de Barbie, con Margot Robbie en el papel de Barbie y Ryan Gosling en el de Ken. Está dirigida por Greta Gerwig (Mujercitas, Ladybird) y es probablemente el guion más gracioso que he leído en mi vida», comienza.

«Hay una canción con un baile de 60 personas con todo el elenco. Solo tengo la instrumental, porque han empezado ensayos, pero me encantaría que considerases co-escribir y aparecer en ella. Honestamente creo que la película va a ser increíble. La canción no saldrá hasta mediados de 2023”, escribe el productor en el mensaje.

Con este mensaje, Mark Ronson convencer a Dua Lipa para liderar la banda sonora de Barbie. Banda sonora en la que también han participado otros artistas de la talla de Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, HAIM, Ice Spice, Kali, Karol G, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, Pink Pantheress, , Tame Impala, The Kid Laroi e incluso el propio Ryan Gosling, formando parte de un CD que verá la luz en el mes de julio junto a la película.

Thank you @BBCR1 for making ‘Dance The Night’ Tune of the week 🪩 💕 @gregjames pic.twitter.com/VbDZ7pTFHu

— DUA LIPA (@DUALIPA) May 29, 2023