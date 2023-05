Dua Lipa pone banda sonora a la película de Barbie con ‘Dance the Night’

El próximo mes de julio la película Barbie llegará a los cines. Dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Reynolds se presenta como uno de los grandes estrenos de este año. Y para ir abriendo boca, este viernes se ha publicado la canción principal de la película, interpretada por Dua Lipa.

Fue la propia artista británica, la que hace unos días anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de la canción Dance The Night, que formará parte de la banda sonora de la película. «Esta Barbie tiene una canción que llega esta semana…», confirmaba.

Finalmente, Dance The Night, la canción principal de la película, ha visto este mismo viernes, 26 de mayo. Una canción con la que Dua Lipa vuelve a hacer una incursión en el mundo del cine, mientras que sus fans esperan a que en algún momento se anime a dar el salto como actriz.

DANCE THE NIGHT written for @barbiethemovie OUT NOW EVERYWHERE!!! Watch the full video on youtube and you can listen / stream the song on all streaming platforms 🎧I wrote this song with my friends @MarkRonson @Wyattish #CarolineAilin and we hope you LOVE IT! Barbie out in… pic.twitter.com/vdbI0FliL4 — DUA LIPA (@DUALIPA) May 25, 2023

Dance The Night es una canción al más puro estilo Barbie, con la esencia que caracteriza todas las canciones de Dua Lipa, demostrando que la artista británica encaja a la perfección con el universo de la película, pues se mete en el papel y se convierte en la reina de la pista.

Además, el tema principal de la película ha llegado acompañada de un videoclip muy divertido, protagonizado por la propia Dua Lipa que ya está disponible en YouTube. Un videoclip donde el rosa, el brillo y la escena disco se llevan todo el protagonismo.

Esta canción ha sido lanzada dentro de The Album, debido a que la película de Barbie cuenta con todo un álbum como banda sonora que verá la luz el próximo 21 de julio. Y no un álbum cualquiera, sino que está formado por canciones interpretadas por artistas de la talla de Karol G, Ava Max, Charli XCX, Nicki Minaj, Lizzo, Khalid o The Kid Laroi, entre otros.