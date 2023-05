Nicki Minaj y Ice Spice interpretarán una nueva versión de ‘Barbie Girl’ junto a Aqua

El próximo mes de julio la película Barbie llegará a los cines. Dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Reynolds se presenta como uno de los grandes estrenos de este año. Y tras el lanzamiento de la canción principal interpretada por Dua Lipa, parece que el próximo lanzamiento estará protagonizado por Nicki Minaj e Icy Spice.

Las dos artistas se unirán al grupo Aqua, para lanzar una nueva versión de Barbie Girl. A pesar de que en abril del año pasado, el representante de Lene Nystrøm, vocalista de Aqua, aseguró a la revista Variety que el sencillo «no formará parte de la película», parece que han cambiado de opinión.

Tras el lanzamiento del tráiler extendido de Barbie al final del vídeo se puede escuchar una nueva versión de la famosa canción publicada en 1997. Una versión que estaría interpretada por los miembros de Aqua, junto a las dos artistas estadounidenses.

🚨 New snippet of ‘Barbie Girl’ by Nicki Minaj and Ice Spice for the upcoming Barbie movie. pic.twitter.com/EE3PwvBU2T

— Pop Base (@PoeBase) May 28, 2023