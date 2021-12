Una relación que parecía más que cordial entre Luca Onestini y Jesús de Gemeliers durante las últimas semanas ha terminado por romperse. Después de la bronca que ya mantuvieron a causa de Cristina Porta, han vuelto a chocar.

De nuevo Luca se ha convertido en protagonista en otro encontronazo, en este caso con Jesús a causa de una broma del andaluz. Un hecho que ha terminado por dinamitar la relación, o al menos lo que quedaba de ella. La bronca surgió a raíz de la compra semanal que hacen los concursantes, donde hubo diferencias de opiniones entre Luca y Jesús sobre lo que se necesitaba.

El integrante de Gemeliers comentó que eran necesarios 3 litros de aceite, mientras que Luca se negaba, al ser ellos son los únicos que lo utilizan “para hacer frituras”. A lo que el andaluz respondió al italiano en tono jocoso: “Hijo de p**a”. Estas palabras que sentaron muy mal al hermano de Gianmarco Onestini, ya que provocaron otra respuesta: “A mí no me llamas hijo de p**a”.

A Luca le ha molestado que Jesús se refiera a él con cierto insulto de forma coloquial

Jesús: «Es una forma de hablar»

Luca: «Tu forma de hablar es tuya y no me tiene por qué gustar» #Secret13D https://t.co/UkjjqqImQj pic.twitter.com/yDTMMeGjgZ — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 13, 2021

Aunque la bronca no se quedaría ahí. Luca Onestini avisaba a Jesús en un tono más amenazante: «No te pases”. Jesús, incrédulo por cómo reaccionó su compañero ante esta broma, se dirigió a Cristina Porta: “Me ha parecido ridículo” contestó.

Aunque parecía que esta discusión ya había acabado, minutos después, Jesús decidió retomar la conversación para hacer entrar en razón al italiano.

Después de otro intento del sevillano de retomar la conversación, Luca Onestini, que seguía con los nervios a flor de piel, respondió a su insistencia: «A mí hijo de p**a no me llamas, es muy simple”, le contestó.

A lo que Jesús, harto de la situación, estalló contra él: “Te he intentado explicar que no hay mala intención, si te quieres hacer un vídeo a mi costa ya es cosa tuya. A mí no me vaciles” le dijo. Tras una discusión sin sentido que parecía no tener solución alguna, Luca dijo lo siguiente al integrante de Gemeliers: “Eres un ridículo”. Una actitud que, desde luego, ha sido muy condenada en redes sociales.

Luca intentando tener movida con los gemelos porque son con los únicos que caen, ayer lo intentó con Sandra y Sandra se largo del vestidor, hoy de la broma hace el drama, vaya, en mi pueblo eso se llama buscar el minutito de tele con un vídeo #Secret13D — inefable ♠️ (@anunstable) December 13, 2021