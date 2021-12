La final de ‘Secret Story’ cada vez está más cerca. A poco más de una semana para que se conozca al ganador o ganadora de la primera edición del reality, la tensión está el aire y los concursantes más nerviosos que nunca.

Tras la expulsión de Julen, Luca Onestini y Cristina Porta pueden estar tranquilos, al haberse convertido en los primeros finalistas de la edición. Por otro lado, la audiencia decidirá este jueves quien de los Gemeliers, Sandra Pica o Luis Rollán abandonará la casa a las puertas de la final.

Aunque por lo general estos días la convivencia está siendo bastante buena, durante las últimas horas Luca y Jesús protagonizaron un fuerte enfrentamiento, que inevitablemente ha generado un ambiente de tensión en toda la casa.

A Luca le ha molestado que Jesús se refiera a él con cierto insulto de forma coloquial

Jesús: «Es una forma de hablar»

Luca: «Tu forma de hablar es tuya y no me tiene por qué gustar» #Secret13D https://t.co/UkjjqqImQj pic.twitter.com/yDTMMeGjgZ — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 13, 2021

Un enfrentamiento que surgió a raíz de la compra semanal, y de la necesidad de Jesús de comprar tres litros de aceite, algo a lo que Luca se ha negado, lanzando una pulla a los hermanos al asegurar que solo utilizan ellos ese producto para “hacer frituras”.

Jesús ha respondido en tono de broma con un “hijo de p*ta”, que no ha sentado nada bien al italiano. Ante las explicaciones del cantante de que se trataba de una broma, Luca se mostró muy molesto: «Tu forma de hablar es tuya y no me tiene por qué gustar».

Aunque Jesús intentó hablar un rato después con el italiano, él todavía seguía molesto: «A mí, hijo de puta no me llamas. Es muy simple». «Te he intentado explicar que no hay mala intención, si te quieres hacer un vídeo a mi costa ya es cosa tuya. A mí no me vaciles», le dijo el artista tras haber perdido la paciencia. “Eres ridículo”, zanjó Luca muy enfadado.