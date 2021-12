La primera edición de ‘Secret Story’ ya se encuentra en su recta final. Los concursantes son conscientes de que el desenlace del reality está muy cerca y tras las últimas nominaciones, los votos que algunos de ellos dieron a sus compañeros han traído cola.

Durante la gala del pasado jueves, Julen se convirtió en el expulsado y antes de abandonar la casa de los secretos, pidió a su amigo Luis Rollán que cuidase a Sandra Pica. No obstante, en las nominaciones Luis nominó a la catalana, algo que Julen no ha entendido.

Luis Rollán dio dos puntos a Sandra Pica, dejando sin tocar a Sandra Pica. Un giro de los acontecimientos sorprendente, que este domingo durante el debate Julen no ha dudado en reprocharle.

Luis se ha quedado triste tras el tuit que le ha enviado Julen ¿Qué pensáis? #SecretNoche14 pic.twitter.com/1Z8b8g2kBL — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 12, 2021

Como cada domingo, los concursantes recibieron mensajes del exterior, y Luis Rollán recibió un mensaje de lo más llamativo, pues Julen no pudo evitar mandarle un reproche en forma de tweet por su inesperada nominación a Sandra Pica.

«Has ido en contra de tus ideales, estás confiando y defendiendo con tu silencio cosas que no han sido justas, te dije que me cuidarás a Sandra pero… Prefieres cuidar al Grinch Pinochero», fue el mensaje que Julen le mandó.

«Ahora si que he flipado. Ha mi compañero, mi hermano. He llorado todos estos días porque no le he tenido al lado y esto si me puede poner muy triste que lo haya vivido así», respondió Luis Rollán tras leer el mensaje de Julen. Mientras que por otra parte, Sandra Pica también reaccionó a este mensaje, asegurando que el mensaje de Julen “por algo sería”.