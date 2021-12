No es ningún secreto que la relación que hay entre Cristina Porta y Sandra Pica no está pasando por su mejor momento, ni muchísimo menos. Cada vez son menos concursantes los que quedan en la casa de ‘Secret Story’ por lo que, inevitablemente, la tensión aumenta por momentos. El pasado jueves, en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez, tuvimos varios ejemplos de esto.

A pesar de todo, en uno de los programas más recientes, Sandra Pica no dudó en compartir con los espectadores del reality un pensamiento, y es que cree haber descubierto la estrategia de Cristina Porta. Todo después de que la periodista la atacara, una y otra vez, con su pasado en televisión. La ex participante de ‘La isla de las tentaciones’ se mostró contundente: “No has entrado de cero. Te has empapado bien de las cosas, has venido a jugar”.

Es entonces cuando Cristina Porta no dudó un solo segundo en responder a su compañera, a través de un dardo envenenado: “Que ella misma lleva tres realities en un año y que diga que yo sea la que esté concursando…” Lejos de que todo quede ahí, la periodista deportiva ha querido ir muchísimo más allá en este asunto.

Cristina y Sandra tuvieron un encontronazo y Sandra estalló por los aires 💥 #Secret8D https://t.co/2kuFcIbBDX — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 8, 2021

“Me parece increíble el odio que se le ve hablando. Me parece una persona muy aburrida, me analiza… No tenemos problemas aquí, solo cuando hay galas. Para mí lo busca”, expresó. Sandra Pica no ha dudado en responder con un “zasca” verdaderamente brutal: “No lo saco por la gala, lo saco porque en las galas sacas tu prepotencia. La que viene empapada de todo es ella”.

La pareja de Julen de la Guerra aprovechó la ocasión para definir a la periodista deportiva: “Es una persona provocadora, altiva, fría, calculadora y prepotente”. Una situación que se produjo horas antes de conocer el veredicto de la audiencia. Y es que tras unas votaciones de lo más ajustadas, los espectadores decidieron que Luis Rollán siguiera siendo concursante de ‘Secret Story’.