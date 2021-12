Luis Rollán protagonizó este jueves uno de los momentos más emotivos de la primera edición de ‘Secret Story’. El concursante se salvó de la expulsión tras batirse en duelo con Julen de la Guerra, y tras conocer su salvación, Jorge Javier Vázquez le comunicó una triste noticia.

El presentador de ‘Secret Story’ comunicó al concursante la noticia del fallecimiento de Doña Ana, el pasado 28 de septiembre. Una noticia que como era de esperar, le afectó mucho, al tratarse de la madre de la que fuera su gran amiga, Isabel Pantoja.

El concursante vio un video de varias imágenes de la tonadillera junto a su madre, así como un vídeo del momento en el que Pedro Piqueras anunciaba la noticia del fallecimiento de Doña Ana en el informativo. Acto seguido, Luis Rollán rompía a llorar.

¡Luis acaba de enterarse de la muerte de Doña Ana! #SecretGala13 pic.twitter.com/DfSQpKZYt7 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 9, 2021

“Yo la quería mucho. Doña Ana se ha reído mucho conmigo y yo con ella. Me ha dado mucha pena… le mando un beso gigante a Bernardo, a Juan, a Agustín y a Isabel, por supuesto. Me acuerdo mucho de Anabel, de Kiko y de Isa, de todos. Isabel sabe lo que yo quería a doña Ana, a la yaya. Sé lo que suponía para ella su madre y lo ha tenido que pasar fatal. Me da pena no poder haber estado allí», se lamentó.

Además, también pudo ver un vídeo del último ‘Sábado Deluxe’ al que acudió Kiko Rivera, en el que descubrió además que el dj y su madre habían acercado posturas, algo que le llenó de alegría.

«Era surrealista lo que se estaba viviendo, este distanciamiento. A mí me tocan como familia… Me alegro si esto ha propiciado que vuelvan a hablar, es que no lo sé», señaló el concursante.