‘Love is in the air’ se ha convertido en una de las grandes sorpresas de Mediaset en cuanto a series turcas se refiere. Estamos disfrutando de la segunda temporada y, siendo honestos, nos está dejando sin palabras con todas y cada una de las entregas. ¡Siempre saben cómo acertar, en todos los sentidos!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 141 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando observamos cómo Melo, completamente rota de dolor, no tardará en hacer una contundente confesión a su amiga Eda Yildiz. ¿En qué consiste exactamente? En hacerle saber lo que realmente siente por Burak.

Ahora bien, la verdadera protagonista de esta entrega es, sin lugar a dudas, la pequeña Kiraz. Y es que ha sido víctima de un aparatoso accidente que le ha llevado al hospital. Por ese mismo motivo, tanto Serkan Bolat como Eda Yildiz han decidido unir fuerzas para estar pendientes del estado de salud de su hija.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el capítulo 142 de ‘Love is in the air’. En esta ocasión, observamos cómo Eda Yildiz continúa manteniendo las distancias con el padre de su hija Kiraz. Afortunadamente la pequeña está fuera de peligro y ha regresado a casa para estar junto a los arquitectos.

Lo que Eda Yildiz ni tan siquiera imaginaba es que el hecho de que el empresario cada vez esté más cerca de su amiga hace que no pueda ocultar sus celos y, por consiguiente, su enfado. Y es que, de esta manera, ha dejado claro que aunque quiera marcar distancias con él, cada vez es más complicado. Entre otras cosas, por la hija que tienen en común.

Serkan Bolat, por su parte, tiene claro que la arquitecta todavía sigue teniendo sentimientos hacia él. Así pues, esta situación le da aún más fuerzas para seguir luchando por ese amor que, desde hace años, sienten el uno por el otro. ¿Logrará su objetivo, después de todo?