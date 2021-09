‘Love is in the air’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más nos está sorprendiendo. Llegó con muchísima fuerza a Mediaset hace varios meses y, desde entonces, nunca ha dejado de regalarnos momentos que no olvidaremos jamás. ¡Estamos completamente enganchados a la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat!

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 140 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando fuimos partícipes de cómo, poco a poco, Serkan Bolat se está convirtiendo en una de las mayores tentaciones para Eda Yildiz. ¡Es absolutamente irresistible! Parece que el plan del empresario comienza a tener buenos resultados.

Lo que ni tan siquiera imagina es que la arquitecta hará hasta lo imposible para no volver a caer, ya que está completamente harta de sufrir por esta historia de amor. Tiene miedo a que le vuelvan a fallar y, de esta manera, acabar completamente destrozada tal y como ocurría hace 5 años, antes de que naciera Kiraz.

Serkan comienza a ser una tentación demasiado irresistible para Eda, pero ella buscará por todas las formas no caer en sus redes 🕸 La nueva entrega de #LoveIsInTheAir de @divinity_es en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/3ANmhDttFW pic.twitter.com/SExaZxdSdT — mitele plus (@miteleplus) September 13, 2021

Después de todo, por fin hemos podido disfrutar del episodio 141 de ‘Love is in the air’. De esta manera tan concreta, observamos cómo la verdadera protagonista de esta nueva entrega de la serie turca de Mediaset es la pequeña Kiraz. Antes de explicar el motivo, debemos tener en cuenta que Melo también ha dado de qué hablar.

¿La razón? La joven ha terminado por confesar a Eda, rota de dolor, todo lo que realmente siente por Burak. Lo que nadie imaginaba es que Kiraz iba a ser víctima de un accidente que hará que tenga que acudir con urgencia al hospital. Es entonces cuando Eda Yildiz y Serkan Bolat deciden dejar a un lado sus diferencias.

Al fin y al cabo tienen que unir fuerzas por el bienestar de su hija Kiraz, ya que su salud está en juego. A pesar de que haya sido un complicado accidente, lo cierto es que esto ha servido para que Serkan Bolat y Eda Yildiz comiencen a valorar lo importante de la vida: Están juntos, sanos y con una hija maravillosa. ¿Servirá para que haya un acercamiento? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.