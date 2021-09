‘Love is in the air’ se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las ficciones turcas que más nos está sorprendiendo en los últimos tiempos. ¡Y más aún desde el estreno de la segunda temporada! Cada vez son más los espectadores que están completamente enganchados a la historia de amor de Serkan Bolat y Eda Yildiz.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 139 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando hemos visto cómo los arquitectos, tras la orden del juez, han comenzado a vivir bajo el mismo techo por el bienestar de Kiraz. Están dispuestos a tratar de pasar página para que su hija sea feliz.

De esta manera, el empresario no duda un solo segundo en aprovechar cada segundo con la pequeña Kiraz, pero también para tratar de recuperar el amor de Eda Yildiz. La arquitecta, por su parte, trata por todos los medios de ocultar sus verdaderos sentimientos hacia Serkan Bolat. No quiere volver a sufrir por amor.

🏠 Eda y Serkan deben convivir bajo el mismo techo tras la sentencia del juez. Él aprovechará la situación para intentar recuperar su amor. Disfruta del nuevo episodio de #LoveIsInTheAir de @divinity_es en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/C5IhOnLKOT pic.twitter.com/fc8kMUBFek — mitele plus (@miteleplus) September 10, 2021

Después de todo, por fin hemos podido disfrutar del episodio 140 de ‘Love is in the air’. De esta manera tan concreta observamos cómo, cada vez más, Serkan Bolat se está convirtiendo en toda una tentación para Eda Yildiz. Al fin y al cabo, están conviviendo juntos y parece que el acercamiento comienza a ser evidente.

Por ese mismo motivo, la arquitecta hará hasta lo imposible para no volver a caer en sus redes. Así pues, no tarda en hacer una confesión a Melo, su mejor amiga, que hará que las cosas se compliquen aún más. Lo que es un hecho es que la única que está completamente feliz con esta unión es Kiraz.

La pequeña nació sin tener a su padre al lado, por lo que la situación que tiene ahora, con su padre y su madre juntos, es más de lo que jamás hubiera soñado. Ahora, después de todo, ¿Eda Yildiz se sincerará con Serkan Bolat? El empresario ¿seguirá luchando a pesar de cualquier adversidad? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.