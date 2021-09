‘Love is in the air’, con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en la vida de muchísimas personas en nuestro país. Estamos ante una serie que está haciendo historia en Turquía, pero que está ocurriendo algo similar en nuestro país. ¡Y con esta segunda temporada están arrasando como nunca!

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 138 de ‘Love is in the air’. De esta manera, fuimos partícipes de uno de los días más esperados de la vida de Eda Yildiz y Serkan Bolat. Estamos hablando del momento en el que tuvieron que sentarse frente a un juez para luchar por la custodia de su hija.

Lo que los arquitectos ni tan siquiera imaginaban es la decisión, que finalmente, iba a tomar el magistrado. Es una oportunidad más que la vida les ha dado para poder disfrutar de ese amor que tantísimas veces, por diversas ocasiones, se le ha negado. ¿Conseguirán, después de todo, acercar posturas?

Eda y Serkan debe finalmente sentarse ante el juez y saber quién podrá quedarse con la custodia de su hija

Finalmente, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 139 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando hemos observado cómo, después de un tenso juicio, tanto Serkan Bolat como Eda Yildiz han comenzado a vivir bajo el mismo techo, tal y como ordenó el magistrado. Una decisión que les dejó bastante sorprendidos.

Lo que es un hecho es que el empresario cree firmemente que esta es una nueva oportunidad que la vida les está dando para disfrutar de su amor y, sobre todo, de ser una familia. Ese sueño que comenzaron a crear al principio de su relación parece que se va a hacer realidad, después de todo.

Kiraz está disfrutando al máximo de esta nueva etapa. Llegó a la ciudad sin un padre, y acabó descubriendo quién era. Tanto ella como Serkan Bolat están aprovechando al máximo el tiempo juntos. Lo mismo ocurre con Eda Yildiz que, aunque desconfiada, parece que empieza a dar una oportunidad al arquitecto. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.