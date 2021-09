No es ningún secreto que, con el paso del tiempo, ‘Love is in the air’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos. Hace tan solo unas semanas comenzó la emisión de la temporada 2 y, siendo honestos, no está dejando absolutamente indiferente a nadie.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 137 de ‘Love is in the air’ donde, entre otras tantas cuestiones, fuimos partícipes de cómo Serkan Bolat, durante todos estos años, ha mantenido un secreto que jamás antes había decidido desvelar. Hasta ahora. Algo que deja a la arquitecta sin palabras.

¿En qué consiste exactamente? En un cuarto completamente secreto y cerrado bajo lleva que contiene nada más y nada menos que una sorpresa con la que Eda Yildiz se queda completamente impactada. Hemos sido partícipes, como era de esperar, de un nuevo punto de inflexión.

Después de todo, por fin hemos podido disfrutar del episodio 138 de ‘Love is in the air’. De esta manera tan concreta pudimos observar cómo por fin ha llegado uno de los días más esperados por los arquitectos. Y es que tanto Serkan Bolat como Eda Yildiz tienen que sentarse ante el juez con un objetivo muy claro.

Descubrir quién de los dos obtendrá algo tan importante como es la custodia de la pequeña Kiraz. Lo que ni tan siquiera imaginan es que la decisión que tome el magistrado no hará sino unirles aún más. Por lo tanto, tendrán que dejar a un lado sus diferencias por el bienestar de la pequeña.

Lo que es evidente es que la vida parece que empezará a sonreír a la pareja, después de todo. A pesar de que estén en un momento complicado, parece que la decisión del juez supondrá un soplo de aire fresco a su complicada historia de amor. ¿Conseguirán superar el pasado? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.