‘Love is in the air’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más nos está sorprendiendo en los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los espectadores que están completamente enganchados a la historia de amor cuyos protagonistas son Serkan Bolat y Eda Yildiz.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un espectacular capítulo 136 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando somos partícipes de cómo Kiraz finalmente ha descubierto quién es su padre. Por ese mismo motivo, tanto ella como Serkan Bolat tratan de recuperar todo el tiempo perdido.

Lejos de que todo quede ahí, somos partícipes de cómo tanto Eda Yildiz como su gran amiga Melo no dudan en espiar a padre e hija. Cuando parecía que todo marchaba a las mil maravillas, observan la llegada de una mujer de lo más misteriosa que ha logrado despertar, sin lugar a dudas, los celos de la arquitecta.

Kiraz y Serkan recuperan juntos el tiempo perdido 👨👧

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 137 de ‘Love is in the air’. De esta manera observamos cómo Serkan Bolat, durante todos estos años, ha mantenido guardado un secreto que jamás ha sido desvelado. Un dato verdaderamente espectacular que podría marcar un nuevo punto de inflexión en la serie.

¿En qué consiste exactamente? Se trata de nada más y nada menos que un cuarto secreto que está bajo llave. Estamos ante un lugar que contiene una inesperada, bonita y grata sorpresa para Eda Yildiz. Algo que, desde luego, ni en sus mejores sueños habría podido llegar a imaginar. ¿Volverá a confiar en Serkan Bolat, después de todo?

Recordemos que la pareja está viviendo una auténtica montaña rusa de emociones en cuestión de días. Serkan Bolat ha descubierto que es padre y Eda Yildiz ha pasado de ser madre soltera a tener a alguien más a su lado para educar a Kiraz. Estamos ante una nueva etapa de la pareja del momento. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.