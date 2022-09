Lola (‘Supervivientes’) desvela su experiencia vendiendo ropa interior usada: «Eran muy degenerados»

Lola, la que fuera concursante de Supervivientes 2021, ha publicado un nuevo vídeo en su canal de Mtmad. De esta manera, y por primera vez, ha querido dar detalles de su experiencia vendiendo ropa interior usada a través de Internet. Lejos de que todo quede ahí, ha desvelado algunas de las tantas locuras que le han llegado a pedir diversos compradores.

La exparticipante de La isla de las tentaciones, para empezar, quiso dar a conocer el motivo que le llevó a vender ropa interior usada por Internet: “Yo tenía como 18 o 19 años. Vi en un documental de la tele que hablaban de este tema, y me parecía un chollazo”. Además, la leonesa añadió lo siguiente: “Yo lo vi junto a un novio que tenía. Nos metimos en la web, que seguía abierta y activa, así que nos creamos un perfil”.

“Te tenías que presentar un poco: el físico, cuánto mides, pesas, cómo tienes el pelo, la talla de pie… Te lo preguntaba todo”, recordó Lola. “Como la gente que visita esas páginas y consume ese tipo de cosas son fetichistas, poníamos cosas muy fetiche, que llamaran la atención a esa gente”, reconoció la leonesa.

Por lo tanto, recordó que “cogimos fotos de Internet. No eran fotos mías ni de mis bragas, pero parecía creíble”. De esta manera, Lola confesó que “me hablaba mucha gente”. Acto seguido, continuó con la historia: “Uno de los chicos quería que le pusiera un poco a tono para convencerlo de que tenía que comprar mis bragas”.

De esta manera, recordó que “entre mi prima y yo le contestamos, pero en plan de risas”. Finalmente, ese usuario “hizo un 2×1, le vendí dos bragas por 25 euros”. Lejos de que todo quede ahí, Lola ha sido testigo de experiencias de lo más turbias con otros chicos: “Locuras muy fuertes”, reconoció.

“Eran muy guarros, muy degenerados… así que a mí me empezó a dar mucha pereza. Me daba más pereza contestar a tíos tarados que ganar 25 euros”, aseguró la exconcursante de Supervivientes 2021. De ahí que tomara la decisión de no seguir vendiendo ropa usada en Internet: “Era demasiado para mí”.