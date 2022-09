Alejandro Nieto y Tania Medina están viviendo un año que, desde luego, será difícil de olvidar. No es ningún secreto que el amor siempre ha estado presente en su día a día pero, tras su participación en Supervivientes 2022, han comenzado a valorar aún más esa relación sentimental.

Tanto es así que la pareja ha sorprendido a todos y cada uno de sus seguidores con una noticia verdaderamente especial. ¡Y es que van a darse el «sí, quiero»! Tras tres años de noviazgo y su tormentoso paso por La isla de las tentaciones, Alejandro Nieto y Tania Medina han querido dar un paso más allá.

Sin duda, uno de los más señalados de su vida. Aunque aún no tienen una fecha escogida, ¡se van a casar! Cabe destacar que ha sido la canaria la encargada de pedir la mano a su pareja. No es ningún secreto que la joven lo hizo en varias ocasiones en Honduras, pero ahora ha querido formalizarlo.

“HE SAID YES. Nunca olvidaré el 04/09/2022, la noche en el que le pedí matrimonio al amor de mi vida junto a nuestra familia y aquellos buenos amigos que tanto nos quieren. ¡Ha sido mágico, muchas gracias!”, escribió Tania Medina en la publicación en Instagram con la que confirmaba la gran noticia.

Lejos de que todo quede ahí, quiso confesar algo a sus seguidores: “La anécdota más graciosa de la noche es cuando le voy a poner el anillo a mi futuro marido sin que me respondiera sí o no, yo lo daba por hecho y entre los nervios… Me ha encantado este momento”, reconoció. Y, por si había alguna duda, sentenció con la siguiente afirmación: “¡Y SÍ, HAY BODORRIO AMORES!”.

Además de la boda, la pareja ya anunció que su intención era nada más y nada menos que comprarse una casa en El Puerto de Santa María para poder comenzar una nueva vida juntos. Es más que evidente que, después de tanto sufrimiento y alguna que otra etapa complicada, los dos han sabido superar todos los baches. Un claro ejemplo de que el amor, si es de verdad, puede con todo. ¡Enhorabuena, pareja!