No es la primera participante de ‘La isla de las tentaciones’ que confiesa su verdadero nombre después de haber participado en el reality. Lola Mencía y Ga•la Mora son algunas de las que ya han confesado cuál es: Marta y Iratxe Gal·la respectivamente. No obstante, ahora Mayka Rivera parece afirmar que también le pasa algo similar y así lo ha contado en el nuevo capítulo de su canal de Mtmad.

Al parecer el nombre que figura en su DNI es María del Carmen. Esto es algo habitual encontrarlo en casos como Marisa de María Luisa o Maite de María Teresa, pero a la exconcursante no le gusta su nombre real. «No me da vergüenza llamarme como me llamo, pero siento que no me pega. Dicen mi verdadero nombre y ni miro», confiesa la también participante de ‘La última tentación’.

«No es nada raro, pero no me gusta. Me da mucha rabia cuando mis amigos me llaman así porque no me veo con ese nombre», agrega la de Murcia. Además, relata que en su entorno nadie la llama así, solo su abuela como Carmen y su madre como Carmela cuando está enfadada. «Mis padres me querían llamar Mayka, pero antes no se podía poner a las personas el nombre que querías, tenía que ser bíblico, y entonces decidieron llamarme María del Carmen”, señala.

«El nombre de Mayka me gusta mucho y no me importaría llamar a mi hija así. Me gustan los nombres muy sencillos como Rocío, Elena… No tiene que ser fácil ponerle un nombre a un hijo, me gustan los nombres más cortitos», explica Mayka Rivera. No nos sorprendería que más participantes del reality más nos confiese esta anécdota, de hecho, entre los chicos también ha ocurrido. Nico Craiu, de la última temporada, se llama Nicusor Alexandru y todos los seguidores del programa pensaron que su nombre era Nicolás, pero hay que recordar que el futbolista es de procedencia rumana y de ahí ese dato.