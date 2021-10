Mayka Rivera, una de las protagonistas de ‘La última tentación’, ha querido adelantarse a la fiesta de Halloween. ¿De qué manera? Publicando un nuevo vídeo en su canal de Mtmad junto a su amiga Melodie Peñalver. La ex participante de ‘La isla de las tentaciones’ maquilló a su amiga mientras las dos hablaban de esta especial edición que se está emitiendo actualmente.

De todos y cada uno de los participantes, Mayka Rivera no ha dudado un solo segundo en criticar a Gonzalo Montoya. Debemos recordar que, hace aproximadamente un año, tuvieron un affaire. Según dio a conocer él, los dos coincidieron en Sevilla cuando, por aquel entonces, Tony Spina era novio de la murciana.

De hecho, en ese instante éste se encontraba participando en la segunda edición de ‘La casa fuerte’. En estos momentos, Mayka Rivera participó en ‘La última tentación’ junto a Alejandro Bernardo, su actual pareja. A pesar de todo, en este vídeo para Mtmad, la joven reconoce que sigue teniendo cierto rencor a Gonzalo Montoya después de todo lo que sucedió.

«Gonzalo es un fantasma», Mayka estalla contra Gonzalo y Pablo y Marta de #LaÚltimaTentación 😱 https://t.co/xmvsk8yjwX pic.twitter.com/FtDvUwlQMA — mtmad (@mtmad) October 25, 2021

De esta manera tan concreta, no ha dudado un solo segundo en llamarle “fantasma” e, incluso, “vampiro chupasangre”, siguiendo en todo momento esa temática de Halloween con la que comenzaba el vídeo. Mientras Melodie Peñalver maquillaba a su amiga, decidieron jugar a definir a los participantes “más malos” de ‘La última tentación’.

Es un hecho que Gonzalo Montoya se llevó la primera de las posiciones. Y es que la ex pareja de Pablo aseguró que “Gonzalo es el más fantasma de todos”. Por si fuera poco, fue más allá: “Va de alguien por la vida, criticando y juzgando, pero debería mirarse a sí mismo antes de ir contra los demás”. De esta manera, Mayka reconocía que “a él es al que menos le importa hacer daño de toda la edición”, refiriéndose a ‘La última tentación’.

¡Pero Rivera va más allá! Y es que, entre otras cuestiones, asegura que Gonzalo Montoya “habla mal de sus compañeros para salir más en pantalla. No tenía muchos asuntos pendientes. Yo era una de ellas, pero lo que pasó entre nosotros fue hace un año y se quedó ahí la cosa. Se ha metido en otras peleas para tener más minutos en el reality”. Además, la protagonista del vídeo también se pronunció sobre Marta Peñate: “No tengo nada en su contra, pero ella conmigo sí y yo pienso que no me merezco la caña que me da porque no le he hecho nada malo”.