Mayka Rivera, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, no ha dudado un solo segundo en hacer balance de su 2021 a través de un vídeo para Mtmad. En esta ocasión no apareció sola, sino con su gran amiga Melodie Peñalver. Es entonces cuando la joven quiso realizar una confesión de lo más impactante.

De hecho, tenía una estrecha relación con uno de los peores momentos que ha vivido en este año. La joven confesó que “en abril murió mi abuela. No publiqué nada porque es algo que me guardé para mí”. Además, añadió: “Fue muy duro, y fue lo peor que me pasó en este 2021”. Lo cierto es que reconoció que estuvo arropada por muchas personas.

Entre ellas Alejandro Bernardos, su actual pareja: “Estuvo ahí y, sin casi conocernos, me estuvo apoyando un montón”, aseguraba Mayka Rivera. Debemos recordar que juntos participaron en ‘La última tentación’ para poner a prueba su amor, situación de la que salieron bastante airosos.

Mayka se apoya en Melodie y se emociona al recordar su peor momento 🥺https://t.co/3UztEiCHJA — mtmad (@mtmad) December 27, 2021

Aunque la fama le ha dado muchas cosas buenas, algo que agradece, Mayka Rivera tiene claro que también tiene su parte negativa. Una de las cuestiones en las que más incide es en la tremenda exposición pública. “Estaba sola en Madrid, me lo comí y lo lloré yo sola”, reconoció la protagonista del vídeo de Mtmad.

Melodie Peñalver, que se encontraba junto a ella, quiso ir más allá: “La gente habla y te prejuzga sin saber absolutamente nada de tu vida. Y te lo tienes que comer porque tampoco puedes salir a defenderte. La gente solo sabe lo que ve en televisión”. Es más, Rivera reconoce que todas esas opiniones, críticas y comentarios hicieron que tardara en comenzar una relación sentimental con Alejandro.

“Se hablaba mucho de mí, la televisión le contaminaba y no terminaba de fiarse”, reconoció la joven. Lo cierto es que, a pesar de todo, ‘La última tentación’ sirvió para afianzar su pareja. Así lo ha reconocido en este vídeo para Mtmad. A pesar de que ha sido un año complicado, lo cierto es que este 2021 ha traído cosas positivas para la joven y, entre ellas, está Alejandro.