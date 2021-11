Lil Nas X es sin duda uno de los mayores artistas revelación internacional. Desde que lanzó ‘Old Town Road’ con Billy Ray Cyrus en 2019 y después ‘Rodeo’ en 2020 su carrera musical solo ha seguido creciendo hasta lo más alto. Con sus videoclips tan originales, sus melodías tan pegadizas y su apoyo a un colectivo tan importante como el LGTBI+ ha conseguido conformar un disco esplendido, ‘Montero’.

Dentro del disco se incluye la canción que da nombre al disco, ‘Montero (Call Me By Your Name)’, ‘Industry Baby’ o ‘Thats What I Want’, temas que se encuentran en el top de lista de ventas y reproducciones en todas las plataformas. Ahora el cantante ha confesado qué necesitó para poder componer dicho álbum.

«Un momento crucial en el proceso fue probar setas psicodélicas por primera vez», desveló el estadounidense a ‘The Wall Street Journal’ durante una entrevista. Y es que el artista consumió setas alucinógenas por primera vez para componer y crear su canción más exitosa hasta el momento. Esta acción que en nuestro país no se permite la aprovechó para «dejar atrás muchos sentimientos persistentes de timidez».

Así, el cantante georgiano se hospedó en varios hostales de California junto a sus productores Denzel Baptiste y David Biral para abrirse en canal después de haber consumido. «Pude escribir historias reales sobre mi vida y ponerlas en mi música. Lo hice por primera vez», fueron las palabras que confirmaban que gracias a este método ha conseguido obtener el tema de sus canciones que después le harían lograr tantos éxitos y situarle entre los más altos en la actualidad. Sus propios compañeros de profesión son los mismos que afirman estos datos augurándole un futuro prometedor.

Y es que para ser su primer álbum consiguió colaboraciones con artistas muy consagrados en la industria musical como son Elton John, con quien tiene una maravillosa amistad, con Miley Cyrus o con Doja Cat. Queda esperar si el remix de ‘Montero (Call Me By Your Name)’ se cumple con los artistas tan deseados por él, Bad Bunny y Rihanna. Si esto fuese así, Lil Nas X conseguiría reunir en una misma canción a artistas increíbles, si no ocurre no dudamos que en un futuro lo conseguirá. Desde aquí le deseamos mucho éxito en su carrera.