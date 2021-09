Lil Nas X ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de ‘Montero’, su nuevo álbum de estudio. Un álbum con el que no ha dejado indiferentes a sus fans, tras haberse convertido en uno de los artistas más influyentes del momento a nivel internacional.

Durante las últimas semanas, el artista ya avecinó que se venía algo grande, tras sus apariciones en la MET gala, donde se convirtió en uno de los absolutos protagonistas de la noche, así como en los MTV VMAs, donde brilló como solo él sabe hacerlo encima del escenario.

Dos apariciones en las que además, dejó las expectativas muy altas sobre su esperado nuevo álbum. Y como era de esperar, estas expectativas se han superado, pues ‘Montero’ probablemente sea uno de los mejores álbumes que se han lanzado en lo que va de 2021.

Aunque la espera ha sido larga, los fans de Lil Nas X ya pueden disfrutar de ‘Montero’, un álbum completo, fresco y dinámico, con el que el artista vuelve a portar un toque novedoso en un momento de la música en el que parece que está todo inventado.

Sin embargo, Lil Nas X se ha vuelto a reinventar, y ha lanzado un álbum que dará mucho que hablar en los próximos meses. Tan solo hace falta echar un ojo a las reproducciones de las canciones incluidas en el disco, para comprobar el alcance que ha tenido este nuevo proyecto del artista.

Además del single que acompaña al álbum, ‘Thats what I want’, que ya es todo un éxito desde su lanzamiento, ‘Montero’ está lleno de colaboraciones de artistas de la talla de Miley Cyrus, Elton John o Doja Cat, siendo el broche de oro a un disco que ha superado cualquier expectativa. ¡No te lo puedes perder!.

Lil Nas X was the most streamed artist on Spotify on Sep 17th with over 46.4 MILLION streams. #MONTERO pic.twitter.com/7czf5kjVFH

— major 🍵 MONTERO (@lilnasxmajor) September 19, 2021