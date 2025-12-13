Letra completa de ‘Érase una vez (Once Upon a Time)’, de Gonzalo Pinillos (‘Eurovisión Junior 2025’)
El tema que representará a España en el certamen musical
El 2025 no puede concluir sin la emisión de uno de los festivales musicales más legendarios de la televisión. Eurovisión regresa a La 1 de Televisión Española y lo hace de la mano de su versión Junior. Una aventura donde las mejores voces de los países europeos compiten por alzarse con el ansiado premio y que tendrá lugar este sábado, 13 de diciembre. Un reto que Gonzalo Pinillos no ha querido perderse. De hecho, ha sido presentado como el candidato español a representar a nuestro país sobre el escenario con su apuesta musical.
El representante español es un joven madrileño, de 14 años, que cuenta con una amplia trayectoria en musicales. Y es que, ha formado parte de obras como Los Chicos del Coro, School of Rock y Oliver Twist. Un talento que no pasó desapercibido por el equipo de RTVE. Y es que, el niño logró superar a 270 candidatos en el proceso de selección. Una participación muy exitosa que lo ha llevado a presentarse ante el mundo en un certamen tan importante como Eurovisión Junior 2025. Y es que, el representante alzará su voz al ritmo de Érase una vez (Once Upon a Time).
Para poder ver la gala final del certamen tan solo será necesario tener sintonizado La 1 de Televisión Española en la televisión. De esta manera, a partir de las 17:00 h (hora antes en las islas Canarias) se podrá ver el programa al completo. Eso sí, no será la única manera. Pues, gracias a la plataforma de RTVE Play también es posible ver este acontecimiento anual. Por ello, nos hemos puesto manos a la obra para dejarte la letra al completo de este sencillo de Gonzalo Pinillos.
Letra de ‘Érase una vez (Once Upon a Time)’, de Gonzalo Pinillos
Hoy apago Internet
Hoy prefiero soñar
Abro un libro y empiezo a imaginar
Que me ladra Milú
Que hablo con Peter Pan
Y que Alicia me espera
En la isla del tesoro
Nos juntamos para contarnos
Una historia más
Una historia más
Once upon a time
I can see the colors of my dreams
I can feel a million lives on me
A million lives on me
Y cantar por cielo, tierra y mar
Más allá, yo quiero imaginar
When I read I feel
That everything is possible
Everything is possible
C’est ta différence, qui te rend spécial
Que Isadora Moon contándole a Greg
Dice Astérix ¿Qué hacéis?
Es la hora de cenar
Obélix y Naruto se van a enfadar
Espérame en Liliput
En Narnia, en Oz
En Neverland
I can see the colors of my
I can see the colors of my dreams
I can feel a million lives on me
A million lives on me
Y cantar por cielo, tierra y mar
Más allá, yo quiero imaginar
When I read I feel
That everything is possible
Everything is possible
Everything is possible
When you re-e-e-ead
When you re-e-e-ead
When you re-e-e-ead
When you
Y cantar por cielo, tierra y mar
Más allá, yo quiero imaginar
When I read I feel
That everything is possible
Everything is posѕible
