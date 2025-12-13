Letra completa de ‘Érase una vez (Once Upon a Time)’, de Gonzalo Pinillos (‘Eurovisión Junior 2025’)

El 2025 no puede concluir sin la emisión de uno de los festivales musicales más legendarios de la televisión. Eurovisión regresa a La 1 de Televisión Española y lo hace de la mano de su versión Junior. Una aventura donde las mejores voces de los países europeos compiten por alzarse con el ansiado premio y que tendrá lugar este sábado, 13 de diciembre. Un reto que Gonzalo Pinillos no ha querido perderse. De hecho, ha sido presentado como el candidato español a representar a nuestro país sobre el escenario con su apuesta musical.

El representante español es un joven madrileño, de 14 años, que cuenta con una amplia trayectoria en musicales. Y es que, ha formado parte de obras como Los Chicos del Coro, School of Rock y Oliver Twist. Un talento que no pasó desapercibido por el equipo de RTVE. Y es que, el niño logró superar a 270 candidatos en el proceso de selección. Una participación muy exitosa que lo ha llevado a presentarse ante el mundo en un certamen tan importante como Eurovisión Junior 2025. Y es que, el representante alzará su voz al ritmo de Érase una vez (Once Upon a Time).

Para poder ver la gala final del certamen tan solo será necesario tener sintonizado La 1 de Televisión Española en la televisión. De esta manera, a partir de las 17:00 h (hora antes en las islas Canarias) se podrá ver el programa al completo. Eso sí, no será la única manera. Pues, gracias a la plataforma de RTVE Play también es posible ver este acontecimiento anual. Por ello, nos hemos puesto manos a la obra para dejarte la letra al completo de este sencillo de Gonzalo Pinillos.

Letra de ‘Érase una vez (Once Upon a Time)’, de Gonzalo Pinillos

Hoy apago Internet

Hoy prefiero soñar

Abro un libro y empiezo a imaginar

Que me ladra Milú

Que hablo con Peter Pan

Y que Alicia me espera

En la isla del tesoro

Nos juntamos para contarnos

Una historia más

Una historia más

Once upon a time

I can see the colors of my dreams

I can feel a million lives on me

A million lives on me

Y cantar por cielo, tierra y mar

Más allá, yo quiero imaginar

When I read I feel

That everything is possible

Everything is possible

C’est ta différence, qui te rend spécial

Que Isadora Moon contándole a Greg

Dice Astérix ¿Qué hacéis?

Es la hora de cenar

Obélix y Naruto se van a enfadar

Espérame en Liliput

En Narnia, en Oz

En Neverland

I can see the colors of my

I can see the colors of my dreams

I can feel a million lives on me

A million lives on me

Y cantar por cielo, tierra y mar

Más allá, yo quiero imaginar

When I read I feel

That everything is possible

Everything is possible

Everything is possible

When you re-e-e-ead

When you re-e-e-ead

When you re-e-e-ead

When you

Y cantar por cielo, tierra y mar

Más allá, yo quiero imaginar

When I read I feel

That everything is possible

Everything is posѕible