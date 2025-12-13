Música

Letra completa de ‘Érase una vez (Once Upon a Time)’, de Gonzalo Pinillos (‘Eurovisión Junior 2025’)

El tema que representará a España en el certamen musical

Gonzalo Pinillos, concursante de Eurovisión Junior 2025. (RTVE)
Gonzalo Pinillos, concursante de Eurovisión Junior 2025. (RTVE)
Idania Monzón
  • Idania Monzón
  • Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Escribo sobre la actualidad televisiva y musical. Además, me gusta investigar y hablar sobre todo lo relacionado con las ficciones del momento, tanto de la pequeña como gran pantalla.

El 2025 no puede concluir sin la emisión de uno de los festivales musicales más legendarios de la televisión. Eurovisión regresa a La 1 de Televisión Española y lo hace de la mano de su versión Junior. Una aventura donde las mejores voces de los países europeos compiten por alzarse con el ansiado premio y que tendrá lugar este sábado, 13 de diciembre. Un reto que Gonzalo Pinillos no ha querido perderse. De hecho, ha sido presentado como el candidato español a representar a nuestro país sobre el escenario con su apuesta musical.

El representante español es un joven madrileño, de 14 años, que cuenta con una amplia trayectoria en musicales. Y es que, ha formado parte de obras como Los Chicos del Coro, School of Rock y Oliver Twist. Un talento que no pasó desapercibido por el equipo de RTVE. Y es que, el niño logró superar a 270 candidatos en el proceso de selección. Una participación muy exitosa que lo ha llevado a presentarse ante el mundo en un certamen tan importante como Eurovisión Junior 2025. Y es que, el representante alzará su voz al ritmo de Érase una vez (Once Upon a Time).

Para poder ver la gala final del certamen tan solo será necesario tener sintonizado La 1 de Televisión Española en la televisión. De esta manera, a partir de las 17:00 h (hora antes en las islas Canarias) se podrá ver el programa al completo. Eso sí, no será la única manera. Pues, gracias a la plataforma de RTVE Play también es posible ver este acontecimiento anual. Por ello, nos hemos puesto manos a la obra para dejarte la letra al completo de este sencillo de Gonzalo Pinillos.

Letra de ‘Érase una vez (Once Upon a Time)’, de Gonzalo Pinillos

Hoy apago Internet
Hoy prefiero soñar
Abro un libro y empiezo a imaginar
Que me ladra Milú
Que hablo con Peter Pan
Y que Alicia me espera

En la isla del tesoro
Nos juntamos para contarnos
Una historia más
Una historia más
Once upon a time

I can see the colors of my dreams
I can feel a million lives on me
A million lives on me
Y cantar por cielo, tierra y mar
Más allá, yo quiero imaginar
When I read I feel
That everything is possible
Everything is possible

C’est ta différence, qui te rend spécial
Que Isadora Moon contándole a Greg
Dice Astérix ¿Qué hacéis?
Es la hora de cenar
Obélix y Naruto se van a enfadar

Espérame en Liliput
En Narnia, en Oz
En Neverland

I can see the colors of my
I can see the colors of my dreams
I can feel a million lives on me
A million lives on me
Y cantar por cielo, tierra y mar
Más allá, yo quiero imaginar
When I read I feel
That everything is possible
Everything is possible
Everything is possible

When you re-e-e-ead
When you re-e-e-ead
When you re-e-e-ead
When you

Y cantar por cielo, tierra y mar
Más allá, yo quiero imaginar
When I read I feel
That everything is possible
Everything is posѕible

Lo último en HappyFM

Últimas noticias