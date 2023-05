Leiva: el mensaje del artista al tocar ‘Princesas’ por primera vez en 17 años

Leiva continúa inmerso en su gira Cuando te muerdes el labio. El artista de Alameda de Osuna realizó este fin de semana un concierto en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid, en el que los afortunados asistentes vivieron un momento histórico.

Coincidiendo con una fiesta tan señalada como San Isidro, el patrón de la ciudad, el artista madrileño había preparado una noche llena de sorpresas. Y una de ellas, para muchos la más especial, llegó al final del concierto, cuando después de 17 años volvió a tocar Princesas de Pereza.

Casi dos décadas después, el artista volvió a entonar la letra de una de las canciones más icónicas de la historia del pop rock de nuestro país. Princesas marcó un antes y un después en la carrera del dúo formado por Leiva y Rubén Pozo, sin embargo, su éxito fue tal que ambos acabaron aborreciéndola.

«Llevo sin tocar esta canción 17 años, porque sonó mucho en la radio y terminé por odiarla y pelearme con ella, y nunca más la volví a tocar, jamás en mi vida. No la toqué con Pereza, no la he tocado yo nunca. Y hoy es buen día para hacer las paces con esta canción, a ver que sensaciones tengo», expresó Leiva durante su concierto en Rivas Vaciamadrid.

“Le voy a dar una oportunidad, a ver que onda. Así que, de antemano, quiero que sepáis que hace una vida que no toco esto, así que me disculpo por no haberla tocado antes. Espero que lo disfrutéis”. Unas palabras con las que el artista presentaba una de las canciones que más exitosas de los 2000 en España.

Sin ninguna duda Princesas es una de las canciones más conocidas de la discografía de Pereza, una canción que ha marcado a una generación entera y aún resuena como la más fuerte cada vez que suena en algún garito o fiesta, demostrando que las buenas canciones, no entienden de modas.