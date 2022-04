Esta nueva edición de ‘Supervivientes’ trae muchos cambi1os y ha optado por seguir el camino de ‘Operación Triunfo’ en cuanto al uso de las redes sociales para dar más importancia al público. Así lo ha explicado Lara Álvarez, además de haber desvelado diversas preguntas que los seguidores llevan haciéndose desde anteriores ediciones.

La presentadora ha querido mencionar los problemas técnicos que sufren continuamente en la isla y sobre todo en la primera gala que toman el primer contacto. Las condiciones meteorológicas que viven allí resultan en ocasiones muy complejas: “Durante las galas estamos pegados a un control de madera en medio del Cayo y nos pegamos lo máximo posible para coger la wifi, pero al no ser muy potente no nos podemos comunicar como nos gustaría con vosotros”, contó Lara.

No obstante, la periodista dijo muy contenta que el tiempo durante esto días iba a ser muy favorable, sin embargo, el día del estreno podía complicarse: “Parece que ahora estamos teniendo un poco más de suerte, llevan dos días de suerte en las playas, para los dos días siguientes se prevé sol y nubes, pero para el jueves dan tormentas y bajas temperaturas”.

En cambio, la pregunta más realizada por los seguidores de ‘Supervivientes’ no ha sido ninguna de estas, sino, ¿dónde duerme Lara Álvarez una vez finaliza la emisión? La asturiana duerme en los Cayos Cochinos porque “como ahora hay una diferencia horaria de solo 7 horas, acabamos más tarde de lo habitual y nos quedamos a dormir, parte del equipo, en el Cayo”.

“Como no hay luz y los helicópteros y las lanchas no pueden salir porque no se ve nada, lo que hacemos es cenar todo el equipo junto, comentamos la gala, hacemos una reunión de contenido y a la mañana siguiente, muy tempranito, como a las 6:30 de la mañana, nos cogemos las barcas y los helicópteros y nos volvemos al hotel”, añade la presentadora dejando claro que hay días que tienen que dormir también en la isla.