Jorge Javier Vázquez ha regresado de su parón vacacional y lo ha hecho con las pilas muy cargadas para tratar algunos de los frentes que se han abierto en ‘Sálvame’ durante su ausencia. Uno de lo temas que no quiso dejar atrás fue el relacionado con la posible marcha de Kiko Matamoros del programa, algo con lo que se mostró muy positivo al respecto y aseguró estar convencido de que Matamoros no se marcharía, pues ve sus actitudes «reconducibles».

Por su parte, el colaborador aseguró que sentía que se estaba imponiendo un clima de censura y de autocensura en el programa, alegando que no se sentía valorado en ocasiones, siendo esta la razón que lo llevaba a no hablar abiertamente sobre sus opiniones en determinados temas. A pesar de todo, Kiko Matamoros aseguró que su intención era la de continuar en el programa, pero que tendría que hablar con la persona que lo contrató y mejorar condiciones.

-Jorge Javier: “No me gusta la gente con la que te estas rodeando últimamente” #Jorgesinfiltro pic.twitter.com/5naPfNg1RN — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 3, 2021

«Tengo que hablar con la cúpula y depende de qué condiciones me ofrezcan, no solo dinero, pero se lo diré a quien se lo tenga que decir. Es por falta de reconocimiento», explicaba el tertuliano. Por otro lado, el presentador también quiso abordar los desencuentros que el colaborador había tenido con Carlota Corredera debido a la docuserie de Rocío Carrasco.

«Estás como un niño chico con una pataleta, no me gusta la actitud que estás teniendo con Carlota Corredera. Lo está pasando mal y deberás intentar hablar con ella», le comentaba Jorge Javier Vázquez. Eso sí, se mostró mucho más críptico en el momento en el que lanzó una clara advertencia respecto a las compañías que rodeaban al colaborador.

«No me gusta verte rodeado de según qué gente cuya catadura moral no me gusta. Además, estos días he estado viendo tu Twitter y no entiendo cómo un tío como tú pierde el tiempo metiéndose en debates absurdos con gente que no te tiene nada que aportar», sentenciaba sin tapujos. Una reflexión que no pasó desapercibida para Kiko Matamoros.