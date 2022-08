Kiko Hernández sorprende en ‘Sálvame’ con un inesperado cambio de look

Mientras algunos acaban de dar inicio a sus vacaciones de verano, otros regresan de ellas. Dicha situación también se vive entre los trabajadores de Mediaset, siendo Kiko Hernández el encargado de volver a la rutina televisiva de Sálvame tras su parón vacacional.

Eso sí, estos días de desconexión han llevado al colaborador a querer iniciar su jornada laboral por todo lo alto. Por ello, en el programa del pasado martes 2 de agosto, no ha pasado desapercibido el nuevo cambio de look con el que se ha presentado en el plató de Telecinco. Una nueva apariencia con la que el madrileño ha dejado claro que no le tiene miedo al cambio.

Tal y como los espectadores pudieron ver a lo largo del programa, Kiko Hernández ha decidido dejarse el pelo canoso, dejando de lado los tintes que se solía aplicar en el pasado. Pero, no ha sido todo, a sus 45 años el colaborador ha apostado por dejarse una barba de varios días y teñírsela completamente de gris.

Con esta apuesta, Kiko se ha sumado a la nueva moda del momento, pues ya son varias las celebridades que han dicho adiós al tinte y han dado la bienvenida a un look más natural. Pero, no ha sido la primera vez que Hernández arriesga con sus cambios. Recordemos que en una ocasión se convirtió en objeto de debate por acudir al programa con la cara muy morena y tersa.

«Tienes que aclarar que no te has hecho nada en la cara… Pareces el hijo de Antonio Machín», le dijo en su momento Jorge Javier Vázquez. «Tanta historia con el cambio de look… ¡Qué solo me oscurecí el pelo color ceniza cansado de las canas del abuelito de Heidi! Nada más. Ni retoques. Ni nada en la cara. Un poquito de UVA, ¡eso sí!», publicaba en su Instagram el colaborador al respecto.