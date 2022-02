Kiko Hernández, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los colaboradores más consagrados de ‘Sálvame’. Siempre sabe cómo dejar sin palabras tanto a sus compañeros como a los espectadores, con diversas informaciones exclusivas que siempre terminan marcando un antes y un después.

A pesar de ser uno de los colaboradores estrella del programa de Telecinco, Kiko Hernández siempre se ha caracterizado por tener diversos negocios ajenos a la televisión. Es una manera de invertir parte del dinero que gana y, de esta manera, diversificar ganancias para no depender únicamente de ‘Sálvame’.

Hace tan solo unos meses, Kiko Hernández dio la sorpresa al anunciar su negocio de aceitunas. Un negocio que, aunque empezó con muchas ganas, se ha ido marchitando con el paso del tiempo. Tal y como han adelantado los compañeros de ‘Semana’, este negocio podría haber desaparecido al no obtener los beneficios que él esperaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @lasaceitunasdekikohernandez

Estamos ante una información que ha sorprendido a más de uno, y siendo honestos, no es para menos. Y es que el lanzamiento de estas aceitunas fue promocionada por diversos rostros conocidos de Telecinco, que no dudaron un solo segundo en compartir imágenes de las aceitunas de su compañero. ¡Fue el estreno perfecto!

Pero lo cierto es que, si visitamos las redes sociales de la marca, llevan mucho tiempo sin hacer hacer ningún tipo de publicación. Es más, la página web ya no existe. Por lo tanto, no hay rastro de esa plataforma donde se podían adquirir las aceitunas. Además, la revista ‘Semana’ ha confirmado que los negocios donde se podía adquirir este producto han afirmado que ya no están disponibles.

Al parecer, por no haber tenido la acogida que Kiko Hernández esperaba. A pesar de todo, los dueños de los establecimientos han confesado a la mencionada revista que, en un primer instante, las aceitunas de Kiko Hernández tuvieron un enorme tirón por la gran promoción que los compañeros de Telecinco hicieron en sus redes sociales. Con el paso del tiempo, la gente dejó de comprarlas por lo que a Kiko no le quedó más remedio que retirarlas del mercado. Aun así, el colaborador de ‘Sálvame’ sigue inmerso en diversos y exitosos proyectos.