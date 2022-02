‘Sálvame’ ha sacado a la luz unos audios que Isabel Pantoja envió a Mila Ximénez. La tonadillera mostraba todo su apoyo a la colaboradora del programa en su lucha contra el cáncer.

Isabel Pantoja ha roto su silencio de casi un año en una conversación telefónica y Kiko Hernández ha aprovechado esta oportunidad para mostrar una serie de audios. Estos mensajes inéditos entre la tonadillera y Mila Ximénez muestran el apoyo de la cantante hacia la colaboradora tras haber sido diagnosticada de cáncer.

Tanto el colaborador como el presentador del programa estuvieron a la espera de la autorización de este material para su emisión. «A mí no me importa que se escuchen si una persona cercana a Mila los escucha y los autoriza, yo tengo acceso a esa persona», decía Jorge Javier Vázquez.

Kiko Hernández tiene los audios que Mila Ximénez intercambió con Isabel Pantoja durante la pandemia https://t.co/ugI9XEXAH7 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 10, 2022

Tras obtener el permiso, Kiko Hernández comenzó a mostrar pequeños fragmentos de las conversaciones. «Mila. No sabes la alegría que me da escuchar tu voz, de que hayas hecho todo eso, de que hayas comido. Ay, no sabes cuánto me alegro, de todo corazón, de que te encuentres muchísimo mejor», dice uno de los mensajes escuchados en ‘Sálvame’.

«Te he visto fenomenal, te he visto divina. Con un par de ovarios. Tenemos que poder con esto. Acabo de hablar con mi hijo, con mis nietos… me pongo súper nerviosa», comenta Isabel Pantoja sobre el aspecto de Mila Ximénez.

El resto de audios se irán desvelando en los próximos programas de ‘Sálvame’, con una duración total de 14 minutos. Cabe recordar que estos mensajes se enviaron entre ambas durante la pandemia, en los que se daban ánimos y fuerza para superar sus obstáculos. Además, Jorge Javier Vázquez describió la actitud de Isabel Pantoja en estos mensajes como «animada y dando ánimos a Mila».