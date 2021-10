Kiko Hernández vive uno de los momentos más duros de su carrera en televisión tras el fallecimiento de su amiga Begoña, fundadora del conocida Bingo Las Vegas. Ella fue uno de sus grandes apoyos cuando no tenía trabajo. Este mazazo le ha provocado una situación muy dolorosa por lo que ha anunciado su marcha de ‘Sálvame’.

La tarde en el programa de Jorge Javier Vázquez comenzaba con fuerza, ya que el colaborador tomaba la palabra visiblemente afectado. En su discurso, recordó que su amiga fue una de las pocas en confiar en él cuando sufrió un momento complicado a nivel laboral.

Tras su salida de ‘Gran Hermano’, tuvo una racha muy complicada hasta que consiguió asentarse en televisión como presentador y colaborador. Fue como relaciones públicas e imagen del conocido local como consiguió mantenerse.

Este nuevo revés llega solo unos meses después del fallecimiento de Mila Ximénez, el pasado mes de junio. La colaboradora era casi como una hermana para el exvendedor de pisos, por lo que su pérdida fue un duro golpe anímico que todavía estaba tratando de superar.

Tras unas merecidas vacaciones, regresaba hace pocas semanas a ‘Sálvame’ después de uno de los veranos más complicados del programa de Telecinco. «Por mi salud mental necesito parar, necesito parar una semana quince días, respirar, hacer un proceso que no hice con Mila, no hice con mi familiar y no puedo más», decía.

Kiko Hernández hablaba claro y reconocía tener un gran problema: «Tengo el problema de una chorrada y se me hunde el mundo, tengo a dos personas que sacara delante y no puedo». «Yo les pedí a los directores el día de ayer para descansar, pero yo les quiero pedir públicamente que me dejen descansar y me dejen unos días para reflexionar», confesaba.

Jorge Javier Vázquez, por su parte, trataba de parar este abandono le recomendaba acudir a un profesional para superar el duelo y el luto necesario por dos pérdidas tan seguidas. «Yo lo entiendo, lo que más ganas te dan es de desaparecer», decía el catalán, a lo que Kiko le respondía: «Es que quiero desaparecer».

«Antes de fallecer Begoña yo tuve una conversación contigo y te dije que me quería ir, que quería descansar y ahora ya ha pasado esto y… porque hay momentos que no tienes ganas ni de levantarte de la cama y yo no me lo puedo permitir», decía antes de salir llorando del plató de ‘Sálvame’.