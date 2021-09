Laura Fa, una de las colaboradoras más polémicas del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, se ha convertido en protagonista. Y todo por una entrevista que concedió a Gabriel Rufián en el que opinó de todos y todo. La catalana no dudó en poner etiquetas a algunos de sus compañeros, algo que a muchos de ellos no les ha gustado en absoluto.

Belén Esteban ha reconocido que está realmente enfadada con su compañera, por lo que Jorge Javier Vázquez ha querido defenderla. Lo que más indignó de la entrevista fue en el momento en el que se realizó una ronda de preguntas y respuestas donde la catalana debía definir, con una palabra, a todos sus compañeros.

De Jorge Javier Vázquez dijo que era un “genio”, María Patiño era “una persona peculiar”, a Paz Padilla la calificó como “desubicada” mientras que Chelo García Cortes era “antigua”. Unas descripciones que, como era de esperar, no gustaron en absoluto a la de Paracuellos. Por ese mismo motivo quiso ser sincera en ‘Sálvame’.

Laura Fa ha hecho unas polémicas declaraciones que han incendiado el plató del programa 😮 https://t.co/MUHTq27d2Y — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 20, 2021

“Eres una pelota”, afirmó Belén Esteban. En ese preciso momento, Jorge Javier Vázquez paró los pies a su compañera y amiga: “Algo tendrá el agua cuando la bendicen. ¿Tienes algún problema con que me considere un genio?”, preguntó. La colaboradora respondió con una negación, por lo que el presentador fue más allá: “Entonces, ¿qué problema tienes?”.

Belén Esteban quiso responder: “Pues que veo aquí mucha gente que es muy pelota”. En ese preciso instante, Jorge Javier Vázquez quiso pararla en seco: “No estoy de acuerdo. No tienen ninguna necesidad, porque yo no tengo poder para que venga nadie. Aquí ni pincho ni corto”. Laura Fa no era la única que calificaba al catalán de esta manera, sino también Rafa Mora.

La periodista, protagonista por su entrevista con Gabriel Rufián, reconoce que solo recibió la llamada de Belén Esteban. Es más, asegura que la de Paracuellos la increpó por lo que había dicho de Chelo García Cortes. Al ver su reacción, Laura Fa le animó a que viera la entrevista al completo para que entendiera lo que quería decir. Es entonces cuando fue más allá: “¿Sabes quién me llamó también? Jorge Javier, lo que pasa es que aquí no puedo venir y contar quiénes son mis amigos”.