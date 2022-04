Este jueves, ‘Sálvame’ comenzó con Kiko Hernández anunciando que tenía un bombazo sobre la familia Flores. El colaborador quiso desenmascarar a Rocío Flores, después de haberse mostrado muy dolida con la exclusiva concedida por Olga Moreno a la revista ‘Semana’.

“Se van a dar cuenta ustedes de la tomadura de pelo de ayer. A ver qué respondes a esto. Ayer vimos muy ofendida a Rocío Flores con Olga Moreno”, comenzó el colaborador, haciendo a las declaraciones de la hija de Antonio David realizadas el pasado miércoles en ‘El programa de Ana Rosa’.

Unas declaraciones en las que por primera vez, Rocío Flores arremetía contra la que todavía sigue siendo la mujer de su padre, por no haberle contado que iba a dar una exclusiva en la revista, en la que iba a hablar de su padre y de la relación del mismo con Marta Riesco.

Kiko Hernández señaló directamente a Antonio David Flores con la noticia que estaba a punto de dar: “Rocío Flores, tengo un mensaje para ti. Tú dices que Olga no te avisó de esa entrevista. Pues yo te digo que no fue la única que no te avisó. Olga no te contó nada, pero tampoco te dijo nada tu padre», haciendo referencia a que él estaba al tanto de todo.

«Lo sabía de primera tinta, lo sabía todo porque tanto Olga como Antonio David tuvieron una participación muy activa en las negociaciones de esta entrevista. Es más, Olga y Antonio David estuvieron en las instalaciones de la revista Semana negociando esta entrevista», exclamó el colaborador.

Por otro lado, Kiko Hernández recalcó que no solo es que Olga Moreno y Antonio David no le dijeron nada a Rocío Flores, sino también el representante que los tres comparten, también estaba al tanto de todo. Y añadió: “Yo apostaría a que Marta Riesco también lo sabía”, muy seguro de sus palabras.