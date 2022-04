El pasado jueves 27 de abril fue uno de los días más complicados de Rocío Flores, ya que intervino en ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Ya son las ocho’ como colaboradora. Lo hacía para hacer frente a la entrevista que Olga Moreno concedió a la revista ‘Semana’, donde la exmujer de Antonio David Flores habló de muchísimas cuestiones que tienen una estrecha relación con su separación.

En un momento dado, y respecto a este asunto, los tertulianos de ‘El programa de Ana Rosa’ decidieron compartir sus opiniones al respecto. La hija de Antonio David Flores quiso ser muy clara: “¿Sabéis quién es la persona que ha estado al lado de Olga Moreno desde el minuto cero? Rocío Flores”, recordó. Un comentario que criticaron algunos de sus compañeros: “Ahora no, hoy no. No entiendo tu dolor, Rocío”.

La finalista de ‘Supervivientes 2022’ quiso explicarse: “No es mi dolor hacia mi padre. Él ha hecho lo que ha hecho y ha pagado sus consecuencias. Yo eso no lo justifico y estoy totalmente en contra, en contra de sus actitudes”. Joaquín Prat, nada más escuchar a Rocío Flores, quiso dar su opinión: “Yo pienso que hay algo más, más allá que no te haya dicho que va a hacer una entrevista”.

El enfado de Rocío con Olga: «Me molesta que salgan esas cosas de la forma en la que se han hecho» #AR27A

https://t.co/P6QUKA1tW0 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 27, 2022

Al escuchar al presentador de televisión, la joven no tardó en responder: “Te lo juro por mis dos hermanos, y mirándote a los ojos, que lo que me hace estar de la forma que estoy es que salgan esas cosas de la forma que se han hecho”. Es entonces cuando Joaquín Prat se mostró de lo más contundente con la nieta de Rocío Jurado.

“Pero Rocío, que tu padre lleva 20 años haciendo las cosas como las ha hecho…”, comenzó diciendo. Acto seguido, añadió: “Que si tú tuvieses 25 años cuando tu padre salía una semana sí y otra también poniendo a parir a tu madre… en 26.000 platós tu padre, y revistas”. Rocío Flores se quedó completamente en shock con estas palabras, pero no tardó en decir lo siguiente: “Mi madre también hizo exclusivas contra mi padre”.

Es entonces cuando Joaquín Prat sentencia de esta manera: “Me gustaría saber cómo hubiese sido tu actitud, ¿o tu padre a ti te hubiese avisado de cuando iba a hablar de tu madre con la edad que tienes ahora?”. La joven solamente se limitó a resoplar, visiblemente nerviosa. Consciente de la situación, Joaquín Prat aprovechó ese silencio para dar paso a publicidad. Es más que evidente que fue un momento que sobrepasó, con creces, a Rocío Flores.