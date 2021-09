Kiko Hernández y Terelu Campos continúan con su particular guerra televisiva. Si hace unos días el colaborador estalló como nunca contra la hija de María Teresa Campos, luego fue ella la que dejó el asunto en manos de sus abogados, y ahora, Kiko ha respondido a la amenaza de su ex compañera.

Terelu Campos aseguró que en el caso de tener que tomar medidas legales contra el colaborador de ‘Sálvame’, las tomaría. De esta forma, daba a entender que podría demandar a Kiko Hernández, después de que el colaborador afirmase que la hija de María Teresa Campos se habría saltado las normas contra la COVID-19, por ir “de bar en bar”.

Ahora ha sido Kiko el que se ha pronunciado sobre las supuestas demandas que podrían llegarle. Con contundencia, el colaborador de ‘Sálvame’ ha respondido a Terelu, asegurando que no la tiene miedo.

Kiko Hernández advierte a Terelu Campos: “Me estoy conteniendo, pero si pones la demanda, aquí hay barra libre” 😮 #yoveosálvame https://t.co/WN7bSkbUd9 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 28, 2021

«A Terelu, a mi amiga Terelu… Te tengo que decir que si quieres poner una demanda estás en todo tu derecho de ponerla. Es más: pon dos, para que una me llegue. Pero recuerda que luego hay que pagar costas», respondió el colaborador.

Con mucha serenidad, Kiko Hernández aseguró que está confiado en que no hay nada constitutivo de delito en sus declaraciones sobre Terelu. «Este año llevo 30.000 euros de costas de Toño Sanchís, de Liberto de la Franca, secretario del hijo que me pedía 400.000 y me debe otros 30.000 euros y un gran Hermano que me pedía 300.000 euros, que son otros 40.000», aseguró.

Y añadió: «Gano más en costas que en televisión. Ponla tú y ya vamos a los 120.000 de costas. Lo mío fueron palabras más gruesas, lo tengo que reconocer. Pero que luego un juez mira si esa persona habla».