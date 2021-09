Las últimas declaraciones de Kiko Hernández no han pasado inadvertidas para Terelu Campos. El colaborador de ‘Sálvame’ cargó duramente contra la hija de María Teresa Campos el pasado miércoles, así como también le dedicó unas palabras a su hija, Alejandra Rubio.

Unas declaraciones en las que Kiko Hernández insinuó que la colaboradora se había saltado las normas de seguridad frente al Covid-19 por “ir de bar en bar”, y que no han sentado nada bien a Terelu.

Este sábado en ‘Viva la vida’, Terelu Campos ha señalado que no va a pasar por alto estas declaraciones. La colaboradora fue muy directa y sobre la pregunta de sí está pensando en demandar a Kiko tras sus últimas declaraciones, respondió que: «Voy a consultarlo. Al menos, estudiarlo».

Kiko Hernández, como nunca lo habíamos visto: «Terelu, no te trago ni a ti ni a tu hija» https://t.co/5HL0xTo1r4 — Telecinco (@telecincoes) September 22, 2021

De la misma manera, Terelu Campos volvió a cargar contra ‘Sálvame’ y su productora, ‘La fábrica de la tele’, por consentir ese tipo de reacciones y de contenido en el programa.

«A mí lo que menos me importa es una demanda. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden permitir. Por parte de nadie. Ni de la dirección de un programa, ni de un colaborador, ni de una productora, ni de nadie. Hay un momento en el que alguien tiene que decir ‘¿se nos ha ido la cabeza?’. Y es que no se nos puede ir, porque trabajamos de cara al público» señaló.

Después de que la mayoría de sus compañeros apoyasen su discurso, incluida Emma García, Terelu concluyó asegurando que: “Me hizo mucho daño. Hacer una insinuación constitutiva de delito es muy grave, es tremendo. Es frivolizar con una enfermedad. Ahí lo dejo. Ya le he dado contenido a ‘Sálvame’ para toda la semana», explicó, siendo consciente de que este lunes en el programa iban a hablar de ella.