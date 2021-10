Kerem Bürsin ha desatado la locura entre los fans de la serie ‘Love is in the air’ durante su visita a España. El actor, que ha sido el primer sorprendido al ver la calurosa bienvenida que ha recibido durante su primera visita a nuestro país, ha viajado hasta las Islas Canarias por motivos de trabajo, aunque no descarta volver pronto para conocer bien España.

La estrella turca fue invitado a la Gran Canaria Swin Week by Moda Cálida, que este año cumple 25 años, y que desde el pasado 21 de octubre hasta este domingo, celebró esta edición por todo lo alto, con invitados tan especiales como el protagonista de ‘Love is in the air’.

Con más de 9,4 millones de seguidores en Instagram y tras haber protagonizado una de las series turcas del momento, Kerem Bürsin se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial, cuya repercusión ya se compara con la de Can Yaman.

Desde su llegada al aeropuerto de Gran Canaria el pasado jueves, el actor desató la locura entre los fans que se agolpaban a la salida del mismo. Mientras que tras llegar al hotel, cientos de personas, la mayoría mujeres de todas las edades, lo esperaban con el objetivo de ver a la estrella turca en persona.

Los más afortunados consiguieron una foto junto a él. No obstante, todos ellos comprobaron la cercanía del actor, que a pesar de estar sobrepasado por la oleada de gente que se agolpaban para verle de cerca, no dudó en pararse unos instantes con todos ellos siempre que la seguridad que le acompañaba en todo momento se lo permitía.

Por otra parte, tal fue la locura desatada con su visita, que incluso a medio camino desde el hotel hasta uno de los desfiles, la seguridad del actor le cambió de coche en medio de una gasolinera, con el objetivo de despistar a los fans.