Juanjo Ballesta: su edad, su pareja y por qué estuvo 132 días ‘desaparecido’

La industria interpretativa española nos ha presentado, a lo largo de los años, el gran talento que tienen muchos de sus actores. Uno de ellos, indiscutiblemente, es Juanjo Ballesta. El artista se ha convertido en uno de los rostros más conocidos por el público gracias a sus proyectos audiovisuales. Una trayectoria profesional que ha estado marcada por grandes hitos, los cuales han sido premiados por la crítica. Por ello, realizamos un breve repaso por la trayectoria artística del artista madrileño y abordaremos un poco sobre su lado más personal.

Juan José Ballesta Muñoz es un actor nacido el 12 de noviembre de 1982 en Madrid. Desde muy pequeño supo que quería dedicarse al mundo de la interpretación. De hecho, fue a los ocho años cuando comenzó a trabajar en diversos proyectos publicitarios. Pero, su primer papel como actor de televisión no tardó en llegar. Querido maestro fue su gran debut y, más tarde, fue elegido para formar parte de Famosos y compañía y Compañeros. Unos primeros pasos en la industria que le impulsaron a seguir persiguiendo sus sueños y a dejar atrás sus estudios académicos.

Su carrera profesional

A nivel televisivo, Juanjo Ballesta ha formado parte de producciones como Hispania, la leyenda, Servir y proteger, Asalto al Banco Central y Paraíso. Por otro lado, su debut cinematográfico llegó en el año 2000 y fue para la película El Bola.

De esta manera, en su currículum figura el haber formado parte de proyectos como El viaje de Carol, El embrujo de Shanghai, Planta 4ª, 7 vírgenes, Cabeza de perro, La casa de mi padre, Ladrones, Bruc, el desafío, Un hombre de acción, entre otros.

Lejos de quedar ahí, el artista ha participado como concursante en diversos programas de televisión. Algunos de sus fichajes más sonados han sido para Splash! Famosos al agua, Por arte de magia, A bailar! y MasterChef Celebrity. Todo ello sumado a sus trabajos para el teatro y algunos cortometrajes.

Una andadura profesional absolutamente brillante por la que ha sido premiado por la crítica. De hecho, en el 2000, fue el ganador al Premio Goya en la categoría Mejor actor revelación por la película El Bola. A ello hay que sumar el premio de La Concha de Plata, el Premio de la Unión de actores, etc.

132 días ‘desaparecido’

Podría ser el título de uno de sus largometrajes, pero nada más lejos de la realidad. A mediados de 2022, todo el mundo se preguntaba por el paradero del actor. Pues, dejó de responder al teléfono y de publicar imágenes en las redes sociales. Estuvo durante 132 días sin dar señales de vida y solamente su círculo más cercano conocía su paradero.

Al final, todo quedó en un susto ya que el madrileño explicó que se encontraba inmerso en su nuevo proyecto profesional y quería mantenerse lo más alejado posible de todos. Fue cinco meses después cuando realizó su primera aparición televisiva y lo hizo como invitado de Pasapalabra. Un regreso donde no dejó indiferente con su cambio físico.

«Me vino grande la fama. No podía salir a la calle. Iba a los centros comerciales y la gente se asomaba a los pasillos a verme, la gente me perseguía, me echaban fotos sin preguntar. Era como que quería ser una persona normal y no podía serlo», dijo.

Su lado más personal

El talento de Juanjo Ballesta ha provocado que el público quiera seguir sus andaduras desde las redes sociales. En plataformas como Instagram, el artista acumula más de 124.000 seguidores y suele compartir contenido relacionado con su trabajo y con momentos que marcan su día a día.

Por otro lado, a nivel sentimental, con solo 19 años se enamoró perdidamente de Verónica Rebollo, la peluquera de su barrio. La pareja dio la bienvenida al mundo a su único hijo en común, Juanjito. Pero, después de 15 años, Rebollo decidió separase del actor. Una ruptura que dejó al madrileño absolutamente devastado. Desde entonces, ha tenido varias parejas.