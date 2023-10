El pasado lunes 9 de octubre, TardeAR dio una exclusiva que dejó a todos sus espectadores completamente sin palabras. Se trataba de una noticia que tenía una estrecha vinculación con Juan José Ballesta. De esta forma, el programa de Ana Rosa Quintana confirmó que una mujer había denunciado al actor por agresión sexual.

Lejos de que todo quede ahí, el equipo de TardeAR ha querido ir muchísimo más allá. ¿De qué forma? Consiguiendo, en exclusiva, el testimonio de la mujer que denunció a Juan José Ballesta. Ella, en primera persona, ha querido dar más detalles de lo sucedido, compartiendo un testimonio verdaderamente estremecedor.

Lo que recuerda es que un hombre supuestamente la saca del bar en el que se encontraba y le echa una sustancia en su bebida. Aunque no recuerda bien lo que ocurrió después, sí que se acuerda de la agresión sexual: «Perdí el control sobre mí», reconoció a TardeAR. «Sucedió un día en un parque allí en Parla, cuando apareció Juanjo Ballesta. Me hizo una agresión sexual en la calle, antes de subir a casa de Raúl. Cogió su mano y me hizo daño en mis partes íntimas. Y abusó de mí así, en la calle», afirmó.

Exclusiva | Juan José Ballesta, acusado de presunta agresión sexual #TardeAR9Ohttps://t.co/RHUj2Yokhu — TardeAR (@TardeARtv) October 9, 2023

En este delito, supuestamente, también estaría implicado un amigo del actor. Fue él quien la llevó a su casa y, acto seguido, presuntamente hizo lo siguiente: «Me tiró del pelo para atrás y me violó. Después de eso, me sacó un cuchillo y me dijo ‘¿ves esto? Te atravieso y te mato. Y como no hagas todo lo que te digo, te mato porque sé dónde vives’», reconoció la víctima.

«Cuando me violó, me quitó las llaves de mi coche, mi DNI, mi tarjeta de crédito… Me obligó a hacer cosas que no quería hacer», aseguró la denunciante a TardeAR. Presuntamente, la llegó a tener encerrada hasta cuatro días, obligándola a prostituirse: «Perdí el control sobre mí». Tras esos días retenida en contra de su voluntad, logró escapar y regresar a casa. Después de este trágico suceso, la víctima no puede evitar reconocer que ha vivido «el peor momento de su vida»: «Viví una pesadilla, estuve ingresada en el hospital 15 días».