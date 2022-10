Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana protagonizan un emotivo reencuentro

Ana Rosa Quintana regresó a la televisión este lunes 10 de octubre . La periodista volvió a coger las riendas de su programa, tras atravesar un cáncer de mama, que la ha mantenido casi un año alejada de la pantalla y de los espectadores.

Tras su regreso, la presentadora habló sin tabúes del proceso que ha tenido que vivir todos estos meses y ha podido reencontrarse con muchos compañeros, que durante estos meses no han dejado de mostrarle su apoyo y cariño, entre ellos con Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier pudo tener una entrevista íntima con Ana Rosa al terminar su programa, antes de la cual ambos se fundieron en un gran abrazo. El presentador le confesó que el día antes a su vuelta «estuvo un poco llorando» mientras intercambiaba mensajes con ella.

Mientas que Ana Rosa le aseguraba que nunca había pensado «cosas feas» a pesar del diagnóstico: «Inconsciencia quizá, cuando el médico me estaba dando el diagnostico y me dijo que estaban para curarme, dije: ‘Pues sí, me van a curar», explicó.

Jorge le confesó que solo había podido ver los cinco primeros minutos de su regreso al plató de El programa de Ana Rosa: «Te he quitado porque me estaba emocionando mucho». Mientras que ella revelaba que ahora valoraba mucho más «Sentirme fuerte, con ganas, con ilusión, oye, que los once meses no han sido un camino de rosas».

El presentador estaba preparado minutos antes del inicio de El programa de Ana Rosa: “Estaba ahí con mi mantita y mi perro, tengo que decir que ha sido verla y me he vuelto a emocionar, no he podido aguantar mucho”. Además, señaló que Ana Rosa “Es una estrella de la televisión”, y que la televisión no puede entenderse sin ella: «La enciendes y está ella acompañándote”.