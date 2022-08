Ana Rosa Quintana se prepara para su regreso a la televisión

Hace bastante tiempo que la periodista, Ana Rosa Quintana no se deja ver en televisión, más del que nos gustaría a nosotros y a ella seguro que también. El cáncer de mama ha sido el detonante para que la presentadora del Programa de Ana Rosa decidiese apartarse de los focos mediáticos, al menos durante una temporada.

Pero ya está de vuelta, y aunque no tengamos una fecha exacta de cuando se volverá a sentar al frente de su programa, todo hace indicar que septiembre será el mes elegido por Ana Rosa Quintana para agarrar de nuevo las riendas del famoso programa.

La madrileña ya se encuentra de vuelta tras algo más de 10 meses de ausencia. Y es que, la travesía que ha tenido que recorrer a partir de que le detectasen el tumor, ha sido un verdadero calvario. Pero como hemos podido apreciar en varias fotos, se encuentra más entera que nunca.

Es más, ya ha tenido la valentía de acudir a una fiesta multitudinaria junto al resto de compañero de el Programa de Ana Rosa. Se trataba de una fiesta de final de temporada de su programa, celebrado por la productora Unicorn Content. En este evento estuvo más que arropada por compañeros como Joaquín Prat, Ana Terradillos, Patricia Pardo, Sonsoles Ónega y María Rey.

No tuvo ningún reparo en hablar para las cámaras, y cuando fue preguntada por su famoso magacín matinal, no dudó en alabar el trabajo de sus compañeros, los cuales le habían permitido tener tranquilidad y no obsesionarse con el Programa de AR.

En cuanto a su nuevo look pudimos escucharla decir entre risas “Siempre pensé que cuando dejara la tele me iba a cortar el pelo y me lo iba a teñir de platino, todavía estoy a mitad de camino… pero esto no estaba calculado”.