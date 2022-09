Jorge Javier Vázquez, a Alba Carrillo: «Estoy muerto para ti y para tu madre»

No es ningún secreto que entre Jorge Javier Vázquez y Alba Carrillo no existe una buena relación desde hace años. Esto es algo que es conocido por todos. Recordemos que hace meses el presentador de televisión tuvo un fuerte altercado, en pleno directo, con Lucía Pariente. Algo que ninguna de las dos ha perdonado todavía.

Recientemente, esta tensión ha vuelto a aflorar. Todo comenzó cuando Jorge Javier Vázquez, en directo en Sálvame, realizó un alegato en contra de la tauromaquia. Algo que Alba Carrillo quiso aprovechar para criticarle en redes sociales. Esto ha provocado que el catalán haya estallado como nunca contra madre e hija.

El pasado jueves, en la nueva entrega de Sálvame, Jorge Javier Vázquez miró a cámara para dirigirse a la finalista de Gran Hermano VIP 7: “Estoy muerto para ti, Alba Carrillo”. Acto seguido, añadió: “Se le permite que diga de todo en esta cadena, y tengo que seguir viéndola. La madre me denunció por acoso. Es decir, estamos trabajando aquí con gente que nos denuncia”. No tardó en confirmar que “me han absuelto, por cierto”.

Sin dejar de mirar a cámara, Jorge Javier Vázquez quiso dirigirse a la madre de Alba Carrillo: “Lucía Pariente, has perdido. Ese día, cuando abandonaste el plató, me llamaste de hijo de puta para arriba. Y yo aguantando, aguantando y aguantando”. Por ese mismo motivo, quiso mostrarse aún más contundente tanto con la madre como con la hija:

“¿Tendré que soportar que, después de esto, siga hablando de mí? Que estoy muerto, Alba. Que estoy muerto para ti y para tu madre”, exclamó. Lejos de que todo quede ahí, el presentador de Sálvame quiso ir mucho más allá: “Que me dejes en paz. ¡Basta ya! Os he ganado. Desde que os conozco, os vengo soportando”.

“Me montáis un pollo, luego llamada de perdón y lo acepto. Hasta que ya he dicho que ‘hasta aquí’. Prefiero pagarte los 300 euros que te pagan para venir aquí para no tener que verte”, sentenció Jorge Javier Vázquez. Es más que evidente que la guerra entre ambas partes no ha hecho más que comenzar.