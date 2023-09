Joe Jonas rompe su silencio sobre su divorcio: «Ha sido una semana dura»

Joe Jonas ha roto su silencio. Una semana después de conocerse su divorcio de Sophie Turner, después de cuatro años de matrimonio y dos hijas en común, el artista ha decidido sincerarse sobre el complicado momento que atraviesa durante el último concierto de los Jonas Brothers.

A pesar de que poco después de que transcendiera la noticia, Joe Jonas envió un comunicado conjunto con Sophie Tuner, en el que confirmaban su divorcio, durante el concierto que dieron los Jonas Brothers en el Dodger Stadium de Los Ángeles, el artista volvió a referirse a lo ocurrido.

«Solo quiero decir que si no lo escucháis de mi boca, no os lo creáis, ¿vale?», fueron las palabras que pronunció la estrella del pop, antes de agradecer a sus fans el apoyo. «Gracias por vuestro amor y apoyo. Mi familia y yo os queremos, chicos» concluyó.

“I just wanna say, look, if you don’t hear it from these lips, don’t believe it”

Al mensaje le siguió una canción muy significativa, pues los hermanos acto seguido interpretaron Hesitate, una canción que en su día Joe Jonas dedicó a su mujer. Durante la interpretación, el artista no ocultó su emoción, así como también para sorpresa de los presentes, decidió cambiar parte de la letra.

Hace unos días, la actriz y el artista confirmaban que habían tomado la decisión en común, para zanjar los rumores en torno a los motivos de su divorcio. «Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido terminar nuestra relación de manera mutua y amistosa», comenzaba el comunicado conjunto.

«Hay muchas especulaciones sobre el motivo, pero la realidad es que esto es una decisión mutua y los dos deseamos, sinceramente, que todo el mundo pueda respetar nuestros deseos de preservar nuestra privacidad y la de nuestras hijas», concluían, pidiendo respeto para su familia.

petition for joe jonas to stop performing hesitate on tour, it is unnecessarily painful for him, we the fans that love him prefer not to see him suffering like that 🥺 pic.twitter.com/adwRl3TVPW

— ٓ (@ijoegirl) September 10, 2023