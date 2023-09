Joe Jonas: cronología de su relación sentimental con Sophie Turner

Los rumores eran ciertos. Joe Jonas y Sophie Turner se divorcian. El artista y la actriz, quienes fueron una de las parejas más mediáticas de celebrities del mundo, han puesto fin a su relación sentimental, tras cuatro años de matrimonio y dos hijos en común.

Hace tan solo unos días, varios medios estadounidenses aseguraron que Joe Jonas ya se habría puesto en contacto con dos importantes abogados matrimoniales de la ciudad de Los Ángeles. Este dato hizo saltar las alarmas y finalmente la noticia se confirmó este miércoles después de que el artista presentase los papeles de divorcio en el condado de Miami-Dade.

Aunque desde que comenzaron los rumores ambos habían permanecido en silencio, este miércoles publicaron un comunicado en sus redes sociales, mediante el cual confirmaban su divorcio y pedían respeto para ellos y para sus hijas.

«Hay muchas narrativas especulando sobre el por qué, pero realmente ésta es una decisión conjunta y esperamos sinceramente que todos puedan respetar nuestros deseos de privacidad para nosotros y nuestras hijas», se puede leer en el comunicado.

A pesar de que el matrimonio de Joe Jonas y Sophie Turner está roto, a la pareja no siempre le fue mal. Durante mucho tiempo fueron una de las parejas más consolidadas de Hollywood, aunque ajenos a los flashes y viviendo su relación con total normalidad, como dos personas anónimas, a pesar de que millones de personas de todo el mundo estuvieran pendientes de ellos.

En el año 2016, Joe decidió mandar un mensaje a Sophie a través de Instagram. Un mensaje que fue el principio de todo, aunque en ese momento a la actriz no le hizo especial ilusión, pues nunca había sufrido esa fiebre por los Jonas Brothers, que millones de personas si vivieron.

Finalmente, la actriz aceptó tener una cita. Y aunque no tenía muchas esperanzas, el cantante la conquistó. «Pensé: ‘Va a ser un tonto. Hablamos durante horas y horas y no estaba aburrida. No fue ideado, fue muy fácil”, compartió. “Y pronto éramos como inseparables. Me fui de gira con él”.

Dos años después, en 2018, Joe Jonas asiste con Sophie Turner como pareja a la boda de Nick Jonas y Priyanka Chopra, y ese mismo año, la actriz protagonizó el videoclip de Sucker junto a las mujeres de los otros dos Jonas Brothers, en su regreso oficial como banda.

lmao joe jonas and sophie turner casually got married in vegas after the billboard awards by an elvis impersonator while diplo instagram lived the whole thing WE pic.twitter.com/JuZaZWRVCV

— 𝔭. BLACK LIVES MATTER (@radiativejustin) May 2, 2019