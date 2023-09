Joe Jonas y Sophie Turner, a punto de divorciarse tras 4 años de matrimonio

Joe Jonas y Sophie Turner estarían a punto de divorciarse tras cuatro años de matrimonio y dos hijos en común. Quienes fueron una de las parejas más mediáticas de celebrities del mundo, habrían puesto fin a su relación hace tiempo, no obstante, la decisión oficial no la habrían tomado hasta ahora.

Tal y como han dado a conocer varios medios estadounidenses este fin de semana, siendo el portal TMZ uno de los primeros en hacerse eco de la noticia, Joe Jonas ya se habría puesto en contacto y ha consultado a dos importantes abogados matrimoniales de la ciudad de Los Ángeles.

De esta forma, y tras salir a la luz la noticia de su inminente divorcio, se espera que el artista e integrante del grupo Jonas Brothers presente muy pronto los papeles par separarse de la intérprete de Juego de Tronos, que aún no se ha pronunciado al respecto.

Joe Jonas and Sophie Turner are ending their 4-year marriage. https://t.co/d8wSYDDm6L

Según varias fuentes con las que se ha puesto en contacto el citado medio, la actriz y el artista habrían tenido graves problemas de pareja durante al menos los 6 últimos meses, aunque la situación se habrían agravado en los últimos tres meses.

El mismo medio explica que Jonas Brothers ha tenido que cuidar de los dos hijos del matrimonio «prácticamente todo el tiempo», incluso estando de gira, debido a los compromisos profesionales de Sophie Turner. Una información que como era de esperar, ha dado mucho que hablar en las redes sociales.

Por otro lado, Joe Jonas, se encuentra de gira con los Jonas Brothers por Estados Unidos. De hecho, este mismo domingo, se pudo ver como a pesar de los rumores de divorcio, el artista había preferido dejarse puesto su alianza de bodas, después de que no lo tuviera puesto en sus conciertos anteriores.

Joe Jonas spotted wearing his wedding ring after news broke he and Sophie Turner are heading for a split https://t.co/albzutuuY1 pic.twitter.com/NaCU7YWuic

— Page Six (@PageSix) September 4, 2023